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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مش هتاجر بالتعليم| معلم بالفيوم : الدرس عندي "ببلاش" تقديرا لظروف الناس

معلم بالفيوم يقرر
معلم بالفيوم يقرر تقديم دروسه "ببلاش"

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لمنشولر أحد المعلمين المشهورين بمحافظة الفيوم يدعى محمود الزيني ، لقي اعجابا وتفاعلا كبيرا من المتابعين .

كان المعلم المعلم محمود الزيني  قد كتب على حسابه على فيس بوك : "نظرا للظروف المعيشية لأهل الفيوم ، وباعتبار أنني _ كمدرس_ رأس مالي هو فم يتكلم ويد تكتب وليست تجارة فقررنا التالي:

إعطاء كل دروس الصفين الأول والثاني الثانوي مجاناً ، حيث سيدفع الطالب فقط حجز السنتر والملزمة ( فيما لا يزيد على 15 جنيها) طوال العام" .

وأضاف المعلم محمود الزيني : حتى باب الامتحان واستماع الحصص سيتاح ليظل مفتوحاً على القناة الخاصة بي مجانا لكل الطلاب ، وحتى الكتاب الخارجي سيتم الاتفاق مع أحد المكتبات لإتاحته بخصم 20%.

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وفي نفس الإطار .. سبق أن أعلن عادل الجلداوي مدرس رياضيات مصري ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبرا سارا لكل طلابه ، لفت انتباه جميع متابعيه على فيس بوك.

حيث قال عادل الجلداوي إنه بسبب غلاء الأسعار والظروف الصعبة التي يمر بها معظم الناس الفترة الحالية ، قررت أعمل مبادرة وأبدأ بنفسي من بداية الترم الثاني إن شاء الله هارخص سعر حصة الدرس إلى 5 جنيهات فقط ..  بصراحة كتر خير الناس والله اليومين دول.

واستكمل قائلا : أعلم اخي العزيز اذا وضعك الله في مكان تستطيع من خلاله التيسير على الناس فيسر ، فأنك والله لا تدرس ما تفعل بك دعوة صادقة من أحدهم. 

مبادرة معلم رياضيات 
المعلمين محمود الزيني الفيوم دروس Jobs Education

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