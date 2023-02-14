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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر القدس وتصريحاته بدبي تؤكد أن مصر الشقيقة الكبرى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصفت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر "القدس" ثم مشاركته في انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 فى مدينة دبى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تعقد تحت شعار القمة "استشراف حكومات المستقبل" بالنجاح القوي للسياسية الخارجية المصرية، و هو ما يعكس الدور العالمي والإقليمي لمصر.

وقالت "لاشين" إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء الداعمة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "القدس" الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة، أو تصريحاته الداعمة لسوريا أثناء انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 فى مدينة دبى دلالة أن مصر تسعي جاهدة للنهوض بدول المنطقة وأن تعتبر حل مشكلات الدول العربية هو حل لمشاكلها الداخلية.

وأكدت "لاشين" إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى معبرة بشكل تام عن موقف الشعوب العربية الرافضة لكل السياسات الإسرائيلية التي تقوم بتنفيذها في الضفة الغربية والقدس الشرقية من استيطان وتهويد وتهجير وتشريد وقتل وأن الوقت قد حان لأن تتوقف إسرائيل عن التمادي في هذه السياسات المرفوضة.

وأوضحت "لاشين" أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إشارة جلية على أن مصر تبنى شراكاتها مع الجميع وفقا لقواعد المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وأن مصر حريصة كل الحرص على تنمية وتطوير العلاقات مع الأشقاء.

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