عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب تمريض حلوان يزورون أطفال مستشفى 57357

طلاب تمريض جامعة
طلاب تمريض جامعة حلوان يزورون أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧

نظمت كلية التمريض جامعة حلوان زيارة ميدانية لأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، و الأستاذة الدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

txt

طلاب جامعة حلوان يقدمون سيارة كهربائية صديقة للبيئة بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

txt

"العربية للتصنيع" تدرس تنفيذ مشروعات تخرج طلاب جامعة حلوان على أرض الواقع

أوضحت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح أن الزيارة جاءت بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، توزيع الهدايا وألعاب للأطفال، ومشاركتهم أجواء الفرحة والسرور والوقوف معهم وصناعة الفوانيس احتفالاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك .

 

حيث تهتم الكلية بتشجيع الطلاب وإشراكهم الدائم في الخدمات المجتمعية لتنشئة أجيال واعية بتحديات ومتطلبات المجتمع، في ظل الدور الإيجابي لطلاب التمريض.

طلاب تمريض جامعة حلوان يزورون أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧
طلاب تمريض جامعة حلوان يزورون أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧
رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان كلية التمريض شهر رمضان حلول شهر رمضان صناعة الفوانيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

موضوعات متعلقة

طلاب جامعة حلوان يقدمون سيارة كهربائية صديقة للبيئة بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

جامعة حلوان تحصد المركز الأول في الملتقي القمي "هاكاثون الحكومة الذكية"

جامعة حلوان تشارك كراع لمعرض القاهرة الدولي للابتكار

أخبار التعليم..اليوم آخر موعد لغلق تقديم الالتماسات على نتيجة كلية العلوم بنات عين شمس..تفاصيل المدرسة العلمية بالتعاون بين أكاديمية التكنولوجيا ومركز ضوء السينكرترون بالشرق الأوسط

21 فبراير.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

جامعة حلوان: خطة لتطوير المنظومة الصحية وخدمة سكان جنوب القاهرة

جامعة حلوان: خطة للأنشطة الطلابية لذوي الاحتياجات الخاصة

جامعة حلوان تشارك كـ "راعي" لمعرض القاهرة الدولي للابتكار

ترشيحاتنا

رئيس الجودو: اجتهدنا كثيرا ونحصد الآن ثمار ما زرعناه

تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات.. مدبولي يناقش مع السويدي ملفات دعم الصناعة

بينهم شقيقان| إنقاذ 3 أتراك بعد قرابة 200 ساعة تحت الأنقاض| شاهد

الأوقاف: 10460 مسجدا لصلاة التهجد و6200 للاعتكاف في رمضان

جثة مجهولة بالمقابر .. شاب يقتل صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

اعتراف بريطانيا بتقدم روسي في دونباس صباح اليوم.. ومقتل مئات الأوكرانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ5000 عصاية آيس كريم.. شاب مصري يبهر فاندام بمجسم لفيلم The Quest

تأسر قلبي بجمالها|شاهد ماذا كتب المصري القديم عن حبيبته وأبرز قصص الحب

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

فيديو

هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ