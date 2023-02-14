طلاب تمريض حلوان يزورون أطفال مستشفى 57357

نظمت كلية التمريض جامعة حلوان زيارة ميدانية لأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، و الأستاذة الدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح أن الزيارة جاءت بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، توزيع الهدايا وألعاب للأطفال، ومشاركتهم أجواء الفرحة والسرور والوقوف معهم وصناعة الفوانيس احتفالاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك .

حيث تهتم الكلية بتشجيع الطلاب وإشراكهم الدائم في الخدمات المجتمعية لتنشئة أجيال واعية بتحديات ومتطلبات المجتمع، في ظل الدور الإيجابي لطلاب التمريض.

طلاب تمريض جامعة حلوان يزورون أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧