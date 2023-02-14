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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية إلى قرية الحرجة بمحافظة بني سويف

صدى البلد

انطلقت قافلة جامعة الأزهر التنموية إلى قرية الحرجة التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف بالتعاون مع محافظ بني سويف، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية: (حياة كريمة) التي تهدف إلى الاهتمام بالقرى في الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القوافل الطبية، إن القافلة سيستمر عملها حتى الخميس المقبل؛ مشيرًا إلى أن تسيير القافلة جاء  دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعما للمبادرة الرئاسية: (حياة كريمة).

وأشار صديق إلى أن القافلة تضم عددًا كبيرًا من الأطباء والصيادلة والإداريين الذين يقومون بخدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة، لتقديم النصائح الزراعية لأهالي القرية، مشيرًا إلى أن القافلة تستهدف بجانب الكشف الطبي إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك.

جدير بالذكر أن هذه القوافل التي تحرص عليها جامعة الأزهر تضع وفق رؤيتها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

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