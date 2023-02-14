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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر انهيار في تاريخ البلاد.. الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوياتها أمام الدولار

انهيار الليرة اللبنانية
انهيار الليرة اللبنانية

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء،، أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء 70 ألف ليرة.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار 73500 ليرة للبيع و72500 ليرة للشراء.

انهيار جديد.. الليرة التركية تتراجع إلى انخفاض قياسي

رسميا.. الليرة اللبنانية بـ 15000 للدولار الواحد بعد تغير سعر الصرف

ومنذ مطلع فبراير الجاري، يعتمد لبنان سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي.

ويشكل ذلك خفضا كبيرا عن سعر الصرف الرسمي السابق، الذي ظل عند 1507.5 ليرات للدولار من دون تغيير على مدى نحو 25 عاما.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
 

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