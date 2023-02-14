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تعليم

البحث العلمي: وزارتا الصحة والتعليم العالى تسعيان لإدخال قيادات شابة بقطاعي الغذاء والزراعة

الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إنه لابد من أن تشارك وزارة التموين، في تحديث قطاع الزراعة وعمليات تخزين القمح، كما أن وزارة الصحة والتعليم العالى تسعى إلى أن يتم إدخال أجيال وقيادات شابة فى قطاع الغذاء والزراعة.

وأضاف صقر أن بعض الدول تعانى من العديد من الأزمات، كتغير المناخ والصراع الروسي الأوكراني، مؤكدًا أن تلك الأزمات أدت إلى حدوث أزمة في الغذاء وارتفاع أسعارها، مضيفا أن الدراسات التي جرت حول توفير مصادر الغذاء يتم العمل بها لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغذاء، وكذلك توظيف التكنولوجيا بشأن زيادة مصادر الغذاء، ويجب علينا أن نعمل على تطوير الزراعة في مصر وإضافة محاصيل جديدة. 
 

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وزير التعليم العالي يستقبل وفد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية لبحث الملفات المُشتركة

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الخشت: جامعة القاهرة تشارك بـ25 مشروعا بحثيا بمؤتمر القاهرة الدولي للابتكار

وكان قد شهد فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، تواجد كبير للمشاركين به هذا العام وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك أمس الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 بفندق سانت ريجيس الماسة – العاصمة الإدارية الجديدة .


ويتم افتتاح ايضا مؤتمر "اليوم القومي للقمح"، والمؤتمر الثاني لجامعة الطفل: "علماء المستقبل"، بالاضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستستمر علي مدار يومي 13 و14 فبراير 2023، بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند وروسيا والبرتغال، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة البرتغال، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وسيضم المعرض هذا العام أكثر من 11 جناحًا متخصصًا وهم بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلي، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم، كما يشتمل المعرض علي 15 فعالية علي مدار اليومين ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات.
 

التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي قطاع الزراعة رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر

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