أخبار الفن| حقيقة اعتزال عبلة كامل.. سلمي أبو ضيف تجري تعديلاً على فستانها بسبب جراءته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض ابرزها فى فى السطور التالية :

كشف الفنان أحمد كمال الزوج الاسبق للفنانة القديرة عبلة كامل عن حقيقة إعتزالها الفن ، فى تصريحات الى أحدي البرامج الفنية.

وقال أحمد كمال : “ عبلة كامل كويسة وربنا يديها الصحة ، معرفش طبعا هي ناوية على إيه، لكن إن شاء الله لو في عمل هتشارك فيه، وهي لم تعتزل ”.

رد الفنان اللبناني نيقولا معوض على الانتقادات التى وجهت من بعض المشاهدين عن مشهد القبلة التى جمعته بين أحدي الفنانات المشاركات فى مسلسل الثمن ، ضمن أحداث المسلسل الذى يتم عرضه حالياً .

وقال نيقولا معوض فى تصريحات تليفزيونية : سعيد بردود فعل الناس على المشهد واشعر أن اللي حبوه أكتر بكتير من اللي محبهوش ، هما أخدوا بالهم أنه في سياق الدراما وطبيعي يحصل بين الشخصيتين والطريقة اللي اتصور بيها المشهد والإضاءة خلت المشهد يوصل بسرعة للناس مبسوط جدًا بردود الفعل عليه.

رحل الكاتب والمنتج مروان النجار وذلك بعد صراع مع المرض حيث كتب الفنان باسم مغنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "شافنى بين ناس قالى اسمك إيه؟ قلت له باسم قال لى بكرة الصبح بتيجى على المكتب بدى جرب موهبتك بدور وبدأ مشوارى أنا كتير حزين وداعا أستاذى".

وكتب الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم “بعد أن صارع المرض ببسالة وكرامة عالية، يخسر مروان نجار معركة أنهكته فهزمته”.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للفنانة سلمي أبو ضيف من أحدي المناسبات التى كانت تحضرها خلال الايام الماضية ، وقد ظهرت بفستان اثار إعجاب المتابعين .

وحرصت سلمي أبو ضيف على إضافة تعديلات على تصميم الفستان بحيث يظهر أكثر أحتشاماً ، حيث قامت باغلاق فتحة الرجل .

أعلنت نقابة المهن الموسيقية قرار رئيس لجنة التحقيقات الدكتور محمد عبد الله برفع ايقاف عضوية عبد السلام ومعاودة نشاطه الفني لتنفيذه التزاماته الماليه تجاه بعض المتعهدين .

وجاء نص البيان كالأتي : بشأن الفنان/ محمد عبد السلام (عازف الأورج) – تصريح سنوى ولإزالة اللبس والغموض ، فإن نقابة المهن الموسيقية سبق وأن أصدرت قراراً بتـاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷ مفـادة رفع الإيقاف عن الفنان/ محمد عبدالسلام وأمهلته مدة خمسة عشر يوما لاستكمال سداد ، المستحقات المالية الخاصة بالشكاوى التي كانت مقدمة ضـده وتم الصلح فيها وذلك حرصا من النقابة على مصالح أعضائها .

نشر المخرج محمود رشاد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يهاجم فيه حفلا أقيم فى معبد الدير البحرى بالأقصر.

وقال محمود رشاد صاحب فيلم “أم الدنيا” : "المنظر ده مضايقني جداً جداً … معبد الدير البحري بالاقصر ! مهزلة ورخص وشيء في منتهي الحقارة والوضاعة".

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام فيديو من حفل الفنان محمد فؤاد الاخير ، حيث شهد المقطع رواجاً كبيراُ بين المتابعين .

وظهر فى الفيديو الفنان محمد فؤاد وهو يقوم بتشجيع الحضور بالانتباه معه، حيث قال بصوت عالي : "سيب الموبيل وصقف ".