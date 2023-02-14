وأنت فى بيتك.. طريقة وخطوات توثيق إقرار رسمي في الشهر العقاري

تتيح الحكومة خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت فى ظل التحول الرقمي حيث يمكن لأي مواطن الحصول على بعض الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية ومنها خدمات توثيق اقرار رسمى بدلا من الذهب لمكاتب الشهر العقاري.

خطوات توثيق اقرار رسمى فى الشهر العقارى من المنزل

عبر خطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطن الراغب فى توثيق اقرار رسمي فى الشهر العقاري الحصول على الخدمة من المنزل ودون الحاجة إلى التوجه لمكتب الشهر العقاري.

كل ما يحتاج إليه المواطن هو موبيل أو جهاز كمبيوتر به انترنت والقيام بتسجيل الدخول إلي بوابة مصر الرقمية مع اتباع الخطوات التالية :-

- تسجيل الدخول إلي بوابة مصر الرقمية.

- بمجرد الدخول إلي البوابة تظهر قائمة الخدمات المتاحة عبر الموقع لتختار من بينها خدمة التوثيق ومنها اختيار توثيق اقرار رسمى.

- وفى هذه الخطوة ضمن خطوات توثيق اقرار رسمى عبر الانترنت يطلب منك القيام بإضافة بعد العمليات والتي تتضمن بيانات الطرف الأول (الرقم القومى - رقم المصنع - العنوان مفصلاً).

- ثم يطلب منك ديباجة الإقرار.

- و المبلغ المالى إن وُجد.

خدمات مصر الرقمية

وتقدم وزارة العدل خدماتها عبر بوابة مصر الرقمية وذلك للتسهيل على المواطن و توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بمكاتب الشهر العقارى.

خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية، 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والحصول عليها إلكترونيا والتي تشمل مايلي :-

- استعلام عن سريان محرر مُميكن

- تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

-استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تفعيل بطاقة تموين تُمكّنك هذه الخدمة من تفعيل بطاقتك التموينية.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين تُمكّنك هذه الخدمة من إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقتك التموينية.



إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل نفسي

ضم أفراد أسرتى

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا