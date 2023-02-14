رضا حجازي يكشف تفاصيل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الرقمي

خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 ..

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة بعنوان "مستقبل التعليم الرقمي.. الفرص والتحديات"، وذلك في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 13 إلى 15 فبراير.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه من منطلق إيمان الدولة بالأهمية القصوى لملف التعليم، وانطلاقًا من اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (مصر الرقمية)، فقد اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إِقْبَالاً على التعلم والابتكار.

وأشار الوزير إلى أن عدد الطلاب فى مصر يبلغ 25 مليون طالب، و60 ألف مدرسة، و2 مليون معلم وإدارى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج التعليم الرقمى فى البرنامج التعليمى، ومواكبة التغيرات فى العالم فى التعليم الرقمى، والذكاء الصناعى.

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية لها رؤية فى الاهتمام بالتعليم الرقمي، وتنعكس هذه الرؤية فى استحداث وظيفة نائب للوزير للتطوير التكنولوجى، مؤكدًا أن الوزارة لديها محتوى رقمى لجميع المناهج من الصف الرابع الابتدائى إلى الثانوية العامة بشراكة مع شركات أجنبية ومحلية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال القنوات التعليمية، والمنصات، بجانب استلام كل طلاب صفوف الثانوية العامة جهاز "التابلت" والذى يتم من خلاله الامتحانات إلكترونية، بالإضافة إلى أنه يتم امتحانات أبناؤنا فى الخارج عبر المنصة من خلال امتحانات إلكترونية عن بعد، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والتعليم وهو ما تحقق خلال العام الدراسي الحالي بدمج التكنولوجيا في اليوم الدراسي من خلال إضافة حصص لمشاهدة القنوات التعليمية داخل المدرسة.

وأضاف أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا المشروع لتزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى وأنسب استراتيجية معه هى التعليم الرقمى، ليكونوا قادرين على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى اتجاه الوزارة نحو تنفيذ هذا المشروع بجانب وضع مناهج جديدة تعزز هذا الاتجاه، مما سيؤدي إلى زيادة فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل باستخدام الإنترنت.

وأكد الوزير أنه بجانب القيام بتدريب الطلاب تعمل الوزارة أيضًا على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين، وتنمية مهنية مستمرة لهم، وذلك لتحقيق منظومة التحول الرقمي في التعليم والتي من أهم أضلاعها الطالب والمعلم.

وشارك في الجلسة كل من هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشئون الاستراتيجية بدولة الإمارات، والدكتور وليد العلي أمين عام وعضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية بدولة الإمارات.

فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023

فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023