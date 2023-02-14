82 ميدالية متنوعة لأبطال "وادي دجلة" في الجمباز والسباحة والتنس

توج لاعبو أندية وادى دجلة، بـ 82 ميدالية متنوعة في ألعاب الجمباز الإيقاعي والايروبك والسباحة، كما فازوا بـ 48 كأسًا بلعبة التنس، وذلك في عدد من البطولات المحلية والدولية التي شاركوا بها خلال الفترة الماضية، ليواصل أبطال "وادى دجلة" مسيرة تحقيق الانتصارات بمختلف الألعاب الرياضية، بفضل جهود إدارة النادي في توفير أفضل الملاعب، وأحدث النظم التدريبية لتطوير مستوى المدربين واللاعبين وصقل مهاراتهم للصعود لمنصات التتويج.

حل فريق سباحة الزعانف في المركز الأول بقائمة أبطال وادى دجلة من حيث عدد الفوز بالميداليات، بعدما نجح اللاعبون في حصد 53 ميدالية متنوعة ببطولة القاهرة الشتوية بواقع 15 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و18 ميدالية برونزية، ليستحق الفريق كأس المركز الثاني بالمرحلة العمرية تحت 17 سنة، وكأس المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، إضافة إلى ذلك حقق اللاعبون: محمود معتز، وغادة محمد أحمد، ويوسف أحمد يوسف كأس أحسن سباح بالبطولة، في المراحل العمرية تحت 13 سنة، و17 سنة، و19 سنة، على التوالي.

وجاء فريق الجمباز الإيقاعي في المركز الثاني بقائمة الميداليات، بإجمالي 18 ميدالية متنوعة فاز بها في البطولة الدولية الثانية "كأس الملكة" بواقع 6 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، توجت بهن اللاعبات حبيبة مرزوق وفازت بـ3 ميداليات برونزية بمنافسات (شريط-صولجان-طوق)، وجومانا أحمد حققت ميدالية ذهبية بمنافسات الصولجان، و3 ميداليات فضية بمنافسة (فردي عام-شريط-كرة)، وحصلت عبير مدحت على 3 ميداليات ذهبية في نفس المنافسات، وميدالية برونزية بمنافسات الصولجان.

كما فازت لاعبة وادى دجلة جودي محمد عطية بالميدالية الذهبية بمنافسات الصولجان، وميداليتان فضيتان بمنافسات (فردي عام-طوق)، وبرونزية بمنافسات الكرة، ونجحت اللاعبة ليلى ضياء في الفوز بميدالية ذهبية بمنافسات الحبل، وفضيتان بمنافسات (فردي عام-حر).

وفي الجمباز الايروبك، نجحت بطلات وادى دجلة من ناديي (النخيل-محرم بك) في الفوز ببطولة الجمهورية تحت 8 سنوات، والتي أقيمت في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعدما حصدن 11 ميدالية ذهبية.

في نفس السياق استطاع أبطال أندية وادى دجلة الفوز بـ48 كأسًا متنوع ببطولات الجمهورية، التي أقيمت ضمن منافسات المجمع الأول، تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس بواقع 13 كأس للمركز الأول، و16 كأس للمركز الثاني، و19 كأس للمركز الثالث، كما فازت بطلات "وادى دجلة" تحت 18 سنة بعدد 3 كؤوس متنوعة بالبطولة الدولية للتنس، إذ توجت لجين محمد كامل بكأس المركز الثاني بمنافسات الفردي للناشئات تحت 18 سنة، وحصلت اللاعبتان حبيبة محمد يسري، وأمينة محمد عثمان على كأس المركز الثالث بمنافسات الزوجي بنفس المرحلة العمرية.

وفي البطولة الدولية للتنس للناشئات، توجت اللاعبتان فرح حسن، ولجين كامل بميداليتين ذهبيتين بمنافسات الزوجي تحت 18 سنة، واختير كلٍ من محمد حسن، ويحيي مصطفى مدربي اللياقة البدنية بأندية وادى دجلة لتدريب لاعبي منتخب مصر بالمعسكر التدريبي المغلق، كما نجح ثنائي وادى دجلة عمرو عصراوي، ومحمد صفوات في قيادة المنتخب الوطنب للفوز على باراجواي بنتيجة 3-2 في اقصائيات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز للتنس، في المباراة التي أقيمت بملاعب نادي الجزيرة.

في سياق متصل، تشارك اللاعبتان نوران جوهر وروان العربي ببطولة Bahl and Gaynor Cincinnati Gaynor Cup 2023 للسيدات المقامة بأمريكا في الفترة من 12 فبراير حتى 16 من الشهر نفسه والمقدر مجموع جوائزها 75 ألف دولار. وتعتبر من إحدى البطولات البرونزية، ويشارك بها 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم.