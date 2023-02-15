خبراء تعليم: ضرورة ربط البحث العلمي لخدمة الصناعة.. القطاع شهد طفرة غير مسبوقة بمصر.. شروط القيد بكليات جامعة عين شمس في الدراسات العليا

خبراء تعليم: ضرورة ربط البحث العلمي لخدمة الصناعة

العلم سبيل إلى النهضة والرقي وتقدم الدول

قطاع البحث العلمي شهد طفرة غير مسبوقة في مصر

شروط القيد بكليات جامعة عين شمس في الدراسات العليا

تسعى وزارة التعليم العالي والجامعات والمراكز البحثية إلى دعم النشر العلمي الدولي لمصر، وذلك إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وما شهدته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي لعام 2022.

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس،على ضرورة ربط البحث العلمي والتعليم بوجه عام بالصناعة، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمرا لا مفر منه في مختلف دول العالم.

وشدد على أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، بالإضافة عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن وعرض تجارب وطنية ودولية في هذا الشأن.

وأشار حسن شحاتة إلى أن مشاريع تخرج طلاب التي حصلت على مراكز متقدمة بين المشاريع الأخرى لابد من استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، لافتا إلى أن طلاب كلية الهندسة يقومون بمشروعات للطرق وتصميمها مع عمل تقييم لها، وكيفية الاستفادة منها خاصة أن شبكة الطرق أحد أهم المشروعات بالدولة ومشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية.

وشدد شحاتة، على أهمية التواصل بين شباب الجامعات بالدولة، من أجل رفع الوعى الوطنى لدى شباب الجامعات، ويزيد من إنتاج الدولة، لافتا إلى أن كليات الاقتصاد المنزلي والهندسة تعمل في هذا الإطار خاصة في المشروعات التي تولي الدولة لها أهمية منها " الطاقة"، والتدريب على خلق فرص العمل أيضاً، ووضع التصورات الخاصة بالطلاب عين الاعتبار والتشجيع المستمر لهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس تتوسع الجامعات المصرية في فتح برامج جديدة للدراسات العليا في مختلف المجالات ، والذى يسهم في رفع تصنيفات الجامعات على مستوى العالم وأيضا تنوع البرامج يسهم في تشجيع الطلاب في الالتحاق بها .

وأشارت الدكتورة أمل شمس إلى أن البحث العلمي هو السبيل للتطور والتقدم والتنمية والتحديث، وتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، مشيرًا إلى أن مصر دولة نامية تهتم بالبحث العلمي وتحقق به نتائج طيبة، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي كونه مفتاح التنمية بمصر.

وأكدت أن العلم سبيل إلى النهضة والرقي وتقدم الدول منوها الى ان قطاع البحث العلمي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة ويوجد اهتمام بالغ في الجامعات المصرية بقطاع الدراسات العليا التي تقدم العديد من البرامج المميزة التي تواكب العصر الحالي والثورة التكنولوجية

أن الجامعات لديها دائمًا بعثات ومهمات علمية للدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الجامعات هي النافذة التي تطل بها الدولة إلى الخارج، إذ أن نقل التكنولوجيا يتم بطرق علمية سليمة.

وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أنه تم مؤخرا الموافقة على 4 برامج جديدة فى غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهنى فى الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية .

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن هناك 3 برامج أخرى تمت الموافقة عليها كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أنه سوف يتم فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى " الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية" ) على أن يتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر في نهاية شهر أغسطس .

وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي شروط القبول لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا ، فيشترط لقيد الطالب بأى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعـة وان يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل ، كما يجوز قيد الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى فى بعض دبلومات الدراسات العليا وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية بناء على توصيات مجالس الأقسام المعنيـــة .

وأشار إلى أن مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا سنة واحدة يتفرغ الطالب خلالها لدراسته النظرية والعملية أو التدريبية التى يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام المختصة وذلك فى المواعيد المقررة لهذه الدراسات وتوزع درجات الامتحان بنسبة ٥٠ %نظرى و٥٠ %عملى .



وتعقد امتحانات المقررات الخاصة بالدبلومات مرة واحدة كل عام فى المواعيد التى يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وللطالب الحق فى دخول دور ثان فى شهر يناير فى المواد التى رسب فيها وفى حالة رسوبه فى الدور الثانى يؤدى الامتحان فى المقررات التى رسب فيها فقط فى نفس موعد امتحانات الدراسات العليا ( كفرصة أخيرة) .

وأضاف الدكتور محمد رجاء أما عن الشروط العامة للقيد بتمهيدى الماجستير فيشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا ًعلى درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية فى التخصص المراد التسجيل به أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بتقدير عام (جيــد )على الأقل وألا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل فيها عن تقدير (جيــد )بالإضافة إلى إستيفاء الشروط العلميــــة الأخرى التى يضعها القسم المختص ويستثنى من شرط التقدير الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى مجال التخصص.

وبالنسبة لدرجة الماجستير فى الفيزياء الحيوية أوضح أنه يشترط للقيد فى هذه الدرجة حصول الطالب على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء الحيوية بتقدير عام (جيد) على الأقل ويمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فــى علــم النبــات أو علــم الحيــــوان أو علــم الحشــرات أو علــم التشــريح والفسيولوجيا أو علم الكيمياء الحيوية أو شعبهـم المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على تقدير (جيد )على الأقل فى مادة التخصص فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية الآتية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلـــى ساعات عملية أسبوعيا طوال العام الدراسى .

كما يمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الفيزياء وشعبها المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على درجة (جيد )على الأقل فى مادة التخصص على أن ينتظم الطالب فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلى ٥ ساعات عملية أسبوعيا طوال العام وتقسم الدراسة النظرية لكل قسم إلى عدد من المقررات لا تزيد عن ستة ويمكن أن يشمل المقرر الواحد أكثر من فرع ويؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات فى عدد من الأوراق لا يتجاوز ستة أوراق

أوضحت الدكتورة شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الاداب جامعة عين شمس أن شروط القبول بمرحلتى الماجستير والدكتوراه هى الحصول على تقدير عام جيد وإجتياز امتحان القبول .

وأضافت الدكتورة شيرين مظلوم أنه من شروط القبول بالدبلومات هو الحصول على تقدير مقبول.

وحول الأوراق المطلوبة للتقديم أوضحت أنها أصل المؤهل الدراسى أو بيان نجاح وأصل شهادة الميلاد، وعدد ٤ صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى، بالإضافة الي موافقة جهة العمل، أما بالنسبة للطلاب الوافدين فيتم التقدم عن طريق منصة ادرس في مصر.