المخابرات العراقية تلقي القبض على قيادات بـ "داعش" الإرهابي

أفادت وكالة وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن جهاز المخابرات الوطني العراقي قام اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن إحباط عملية إرهابية والإطاحة بقيادات لجماعة داعش الإرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية بداخل وخارج العراق.

وقال الجهاز في بيان نقلته (واع)، "اليوم في عملية استخبارية خارج الحدود العراقية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إحباط عملية إرهابية والإطاحة بعدد من قيادات داعش المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية في العراق وخارجه".

وأضاف، "أعضاء الجهاز نجحوا بتعقب هؤلاء الإرهابيين في أكثر من دولة وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم في إحدى الدول غير المجاورة واقتيادهم إلى العراق وتسليمهم إلى الجهات القضائية لينالوا عقابهم".

وتابع البيان، "بالوقت الذي يحقق فيه جهاز المخابرات العراقي هذه الانتصارات الكبيرة على الإرهاب والإرهابيين يعاهد أبناء الشعب العراقي الكريم على الذود عن أمن العراق وسلامته من خلال جهد استخباري استباقي نوعي يضمن الأمن ويحقق الاستقرارفي البلاد".