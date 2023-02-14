جامعة القاهرة تواكب متطلبات سوق العمل.. هندسة تعتمد 9 برامج مختلفة.. والذكاء الاصطناعى تشارك فى إنشاء كلية الروبوتات

كلية الحاسابات و الذكاء الاصطناعى تشارك فى إنشاء كلية الروبوتات

عميد هندسة القاهرة : نسعى إلى استمرار العمل الجاد للحصول على الاعتماد الكامل لجميع برامج الكلية

تعمل جامعة القاهرة ، على التطوير المستمر لمواكبة سوق العمل من حيث العمل على استحداث عدد من البرامج الدراسية الجديدة أو إنشاء عدد من الكليات التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، بالاضافة إلى العديد من التطورات فى المستشفيات الجامعية وغيرها .

ومن جانبه ، أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على اعتماد عدد من البرامج بنظام الفصلين الدراسيين، وهي: برنامج الهندسة الكيميائية، برنامج التصميم الميكانيكي والإنتاج، برنامج الهندسة الجيولوجية والتعدين، برنامج هندسة البترول، برنامج هندسة الفلزات .



‏‎وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح ، أنه تم اعتماد عدد أخر من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي: برنامج هندسة البترول والبتروكيماويات، وبرنامج هندسة التصميم الميكانيكي، والهندسة المدنية "تخصص هندسة الإنشاءات"، وأخيرا برنامج الهندسة المدنية "تخصص هندسة المياه والبيئة".

‏‎و أوضح عميد الكلية ، أن هذا الاعتماد يأتي في إطار سعي الكلية لاستكمال الحصول على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) لجميع برامج البكالوريوس بالكلية، ومن ثم التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي.

‏‎و أكد “ عبد الفتاح ” على أنه يتم استمرار العمل الجاد للحصول على الاعتماد الكامل لجميع برامج الكلية، حيث يتبقى في مرحلة التقييم برنامج "هندسة القوى الميكانيكية"، وبرنامج "هندسة الطيران والفضاء".

وفى نفس السياق ، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، إنه نظرا للتطور المتسارع في مجالات التحول الرقمي وعلوم البيانات والتي توجت بالتقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى إنشاء كيان علمي للدراسات العليا في التخصصات البينية المرتبطة بهذه المجالات وتطبيقاتها؛ للاستفادة من الخبرات العلمية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المجالات المرتبطة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الكلية الجديدة تهدف إلى مواكبة المراحل الأساسية الحالية والمستقبلية لتطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات بدءًا من أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومرورا بالذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة، ومن ثم الذكاء الاصطناعي المعتمد على نظريات العقل، وانتهاءً بالذكاء الاصطناعي المعتمد على الوعي الذاتي.

وأضاف ، أن الدراسة والبحوث بكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل كافة الجوانب المعرفية والتطبيقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات من النواحي النظرية والتحليلية والعملية حتى يكون في استطاعة الطلاب بعد الانتهاء من دراستهم أن يحددوا القيود والتحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المحيط المحلي والإقليمي والدولي، ويتطرقوا إلى التقنيات المرتبطة بتصميم وبرمجة الأنظمة الروبوتية والدراسات المواكبة للتطور المستمر في هذه التقنيات بما يعزز التميز والابتكار في مجالات سوق العمل.

وتهدف كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى توسيع حدود المعرفة، وتحفيز الإبداع وحل مشاكل العالم الحقيقي، والتركيز على تطبيق نتائج البحث والتعليم وتعزيز أفضل الممارسات التعليمية لتأهيل طلابها لتحقيق النجاح ولتعزيز معرفتهم وتثقيفهم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات هندسة الابتكارات بشكل أفضل.

وتهدف البرامج الدراسية بالكلية إلى تخريج جيل من الباحثين في مجالات الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة قادر على إنتاج وتفعيل الأبحاث البينية للعديد من التخصصات العلمية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على تصميمات الروبوتات ووضع نظريات وابتكار تطبيقات تتعلق بطبيعة التطورات المستقبلية في هذا المجال، وتخطيط مسار تنقل الروبوتات في كل من البينات المألوفة وغير المألوفة، وتصميم تجارب لتأسيس القدرات الكاملة للروبوتات في بيئة العمل، وتطبيق تقنيات الإبداع والتفكير النقدي في حل المشكلات، وتقييم الحلول والنماذج المتنافسة من أجل تعزيز القرارات المهنية المرتبطة بالتطبيقات، وإظهار المعرفة والفهم التحليلي للممارسات المهنية.

وتتبع برامج الكلية 3 أقسام علمية هي: قسم تعليم الآلة - Artificial Intelligence Department، وقسم الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي Robotics Department، وقسم العلوم الأساسية Basic Sciences Department، كما من المتوقع أن تقترح برامج جديدة تلائم التطورات المستقبلية.

وتضم كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، عدة معامل، مثل: معمل الروبوتات والذي من المقرر أن يحتوي على بعض التصميمات الروبوتية التي تستخدم لأغراض البحث العلمي، وبعض الأدوات التصنيعية المرتبطة بصناعة أجزاء الروبوتات، والتطبيقات البرمجية المرتبطة بمحاكاة الروبوتات المختلفة، إلى جانب معمل النظم المدمجة والتحكم، وهو معمل خاص بالمتحكمات الدقيقة والمكونات الإليكترونية اللازمة للتحكم في الروبوتات، وذلك بالإضافة إلى أجهزة برمجة الذاكرة وغيرها، ومنشأة حوسبة عالية الأداء مبنية على استخدام الحاسب الآلى فائق السرعة وهو كمبيوتر ضخم ذو مواصفات عالية سيتم استخدامه في البحث العلمي وإجراء العمليات الرياضية المعقدة في كافة التطبيقات وعلى وجه الخصوص تطبيقات الزمن الحقيقي.