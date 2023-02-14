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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: خطأ الزمالك ومصر المقاصة كان سبب في تحكيمي ببطولة كأس العالم

صدى البلد

 


أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن مسؤولية تحمل رئاسة لجنة الحكام صعبة، وأنه لا يسعى لها ويتمنى التوفيق للجنة الحكام.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام تحدث عني، وأنا لا أملك تعليق على حديثه، وتحدثه مخالف للوائح".

وأضاف جهاد جريشة: "العقوبات الإدارية لا بد من إعلانها ولكن العقوبات الفنية لا تعلن، وبالتالي على اللجنة إعلان العقوبة على إبراهيم نور الدين، بشكل رسمي".

واستطرد: "خطأ عدم احتساب هدف أمام مصر المقاصة الشهير، كان خطأ بالفعل واعترفت به وفي النهاية أنا بشر، ولكن يكفيني الاعتراف بذلك وبسبب هذا الاعتراف تواجدت بعدها في كأس العالم".

وأشار، إلى أن حديث توفيق السيد عنه لا يعلم لماذا فعله؟ خاصةً أنه يبحث عن مصلحة التحكيم ولا بد من العمل على تطوير التحكيم، ودور الخبراء هو التصحيح ومن لا يتكلم عن الأخطاء لا يصلح أن يكون في أي دور، وعلى اللجنة البحث عن التطوير بدلًا من البحث عن شماعات واهية.

وقال جريشة: "المسؤول عليه أن يعمل من أجل التطوير، وعليهم عدم التحدث من أجل العمل فقط، وبدلًا من ربطهم بالخطأ الخاص بي في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، عليهم تدارك تلك الأخطاء".

واختتم: "الخبير التحكيمي حتى وإن كان أفضل حكم في العالم ولم يجد المساعدة سوف يفشل، ولو لجنة الحكام أرادت نجاح تجربة مارك كلاتينبرج سوف يستمر، ولكنه لم يجد المساعدة وأنا داعم للجنة الحكام الحالية ومن مصلحتنا نجاح المنظومة ولا نبحث عن تصيد الأخطاء".

الزمالك رئيس لجنة الحكام مصر المقاصة لجنة الحكام إبراهيم نور الدين كأس العالم

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