الأهلي يترقب موقف موليكا في الدوري التركي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يترقب موقف جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاش في الدوري التركي حالياً خاصة بعد توقف النشاط الرياضي هناك بسبب الزلزال الكبير هناك.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يأمل مسؤولو النادي الأهلي في رحيل جاكسون موليكا مهاجم فريق بشيكتاش التركي عن طريق فسخ العقد نهائياً مع فريقه بسبب تعليق النشاط الرياضي مما يمنح الأهلي فرصة التعاقد مع موليكا في صفقة انتقال حر ودفع راتبه السنوي فقط".

وتابع:"يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم موليكا في الموسم المقبل وتدعيم خط هجوم الفريق في ظل وجود الثنائي محمد شريف وشادي حسين فقط الذي خرج من قائمة كأس العالم للأندية في المغرب".