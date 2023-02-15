عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهرب أم جهل؟.. الأمم المتحدة عن مفجر نورد ستريم: ليس لدينا معلومات

نورد ستريم
نورد ستريم

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في الحوادث التي تنطوي على خطي أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2 الروسيين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وجاء لك خلال سؤال من الصحفيين للتعليق على مسودة طلب البرلمان الروسي إلى مجلس الأمن الدولي إجراء تحقيق في انفجار خط غاز نورد ستريم، أجاب دوجاريك: "لكي نجري أي نوع من التحقيق في أي شيء سنحتاج إلى نوع من التفويض من هيئة تشريعية تابعة للأمم المتحدة".‏

‏وعندما سئل عما إذا كان ينبغي تحميل أي دولة المسؤولية إذا ثبت دورها في الحادث، أجاب دوجاريك أنه "ليس لديه معلومات".‏

‏وعلى حد تعبيره، كان للتسرب آثار شديدة في كل مكان بما في ذلك التأثير البيئي‏، ‏مضيفا: "لن أعلن عن شيء ليس لدي معلومات عنه،‏ ولكن يجب محاسبة الأشخاص الذين يفعلون الأشياء. ولكن كما قلت ليس لدي أي معلومات حول مصدر وسبب التسريب".‏

‏وفي 27 سبتمبر من العام الماضي، أبلغت شركة نورد ستريم عن أضرار غير مسبوقة حدثت في اليوم السابق على ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية نورد ستريم 1 و2.

وفي اليوم التالي للحادثة، سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين على طرق خط الأنابيب، ورفع مكتب المدعي العام الروسي دعوى جنائية تستند إلى اتهامات بالإرهاب الدولي.‏

تخريب اتفاق السلام.. ضابط أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن تفجير نورد ستريم

مفاجأة.. نجل ترامب يربط ظهور الأجسام المجهولة في أمريكا الشمالية بتفجير نورد ستريم

و‏في 8 فبراير الماضي، نشر الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش مقالا، نقلا عن مصادر، يفيد بأن غواصين تابعين للبحرية الأمريكية زرعوا عبوات ناسفة تحت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 تحت غطاء مناورات "بالتوبس" التي أقيمت في يونيو من العام الماضي.

ونقل التقرير عن مصدر مجهول الهوية على دراية مباشرة بالتخطيط العملياتي، قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أذن شخصيا بالعملية. 

وقال أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، لوكالة تاس، ردا على سؤال وكالة الأنباء، إن قصة هيرش كانت كاذبة تماما وخيالية كاملة.‏

نورد ستريم المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مجلس الأمن الدولي البرلمان الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

طلب عاجل من روسيا لـ الناتو بشأن انفجارات خطوط نورد ستريم

أنتم من فجرتم نورد ستريم.. روسيا تشن هجوما عنيفا على الولايات المتحدة

مفاجأة .. سيناتور أمريكي يلمح إلى تورط الولايات المتحدة في تفجير نورد ستريم

بأمر بايدن؟.. صحفي يفجّر مفاجأة عن تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم

بسبب تفجير "نورد ستريم".. روسيا تستعد لرفع دعوى جنائية ضد بايدن

ترشيحاتنا

امرأة منسية خلف القضبان.. بريطانية تقضي 23 عامًا إضافية في السجن|تفاصيل

بعد تراجع التضخم.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1444.. كيف نحتفل بها؟

صفعة لأوكرانيا.. هولندا والدنمارك لن يسلما دبابات ليوبارد إلى كييف |لماذا؟

شيفروليه تكشف عن أفيو الجديدة موديل 2024 | صور

عفت نصار يكشف رأيه في أخطاء الحكام.. ويطرح تساؤلات بشأن الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ