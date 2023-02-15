جلسة بين كهربا والأهلي بعد مباراة أسوان لتدبير غرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة النادي الأهلي ستعقد جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول، لتدبير غرامة الزمالك.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامج البريمو: “كهربا واحد من الناس اللي جماهير الأهلي منتظرة وكمان كولر، لأنه سد خانة له في الملعب عندما شارك، حيث يمتلك اللاعب حلول كثيرة”.

وتابع: “هناك جلسة ما بين النادي الأهلي وكهربا بعد مباراة أسوان لتدبير الغرامة، زي ما انتم عارفين أنه الفيفا اعطاله مهلة 60 يوم”.

واختتم: “لو سددها هيلعب بشكل طبيعي وعشان كدا الأهلي هيعقد جلسة مع كهربا والمحامي بتاعه وهيشوف هيدفعوا ازاي عشان ميتوقفش الفترة اللي جاية”.