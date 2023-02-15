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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن عرض ضخم من ميلان بشأن لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر تغريدة عبر صفحته: "في لاعب كرة قدم مصري من الأهلي تألق بشكل كبير في بطولة العالم للأندية تلقي عرضًا ضخمًا من نادي ميلان الإيطالي".

 

وعلي صعيد آخر، فاز فريق ميلان الإيطالي على ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد  جاء عن طريق الإسباني براهيم دياز في الدقيقة السابعة من متابعة لتسديدة ثيو هيرنانديز التي تصدى لها فورستر أولًا.

تشكيل توتنهام

في حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: إريك داير - كريستيان روميرو - كليمونت لونجليه 

خط الوسط: إيمرسون رويال - أوليفر سكيب - بابي مطر سار - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

تشكيل ميلان

وضم تشكيل ميلان كلا من:

في حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

خط الدفاع: بيير كالولو - سيمون كايير - مالك ثياو

خط الوسط: أليكسيس ساليميكرس - راضي كرونيتش - ساندرو تونالي - ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: براهيم دياز - رافاييل لياو - أولفييه جيرو

ويتواجد توتنهام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دور المجموعات.

وتأهل ميلان لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف تشيلسي.

ميلان الإيطالي المهندس فرج عامر

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