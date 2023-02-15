عاجل.. الأهلي يقرر دفع غرامة كهربا للزمالك|اعرف الموعد

كشف لاعب الأهلي السابق محمد فاروق، مفاجأة في أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الأهلي مع نادي الزمالك.

بعد مباراة أسوان

وأوضح فاروق خلال تصريحات بقناة "تن"،:"هناك جلسة مرتقبة تجمع اللاعب مع إدارة الأهلي عقب مباراة أسوان لتدبير غرامة اللاعب المقدرة بـ 2.4مليون دولار تمهيدا لدفعها لنادي الزمالك".

وأضاف:" قرار الأهلي يأتي من باب الحرص علي منع إيقاف اللاعب مرة أخري خاصة وأن الإتحاد الدولي "فيفا" منح كهربا 60 لتسديد والا سيتم وقفه.

قرار الفيفا



وكانت قد أصدرت لجنة الإنضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا قرار بمنح محمود عبد المنعم كهربا شهرين لتوفيق أوضاعه ودفع الغرامه والا يتعرض للإيقاف.

وكشفت لجنة الإنضباط، أنه في حالة عدم دفع كهربا للغرامة والمقدرة بقيمة 2.4مليون دولار، يتم منعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر.

