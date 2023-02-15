لوكسمبورج والدنمارك ترفضان قرارات إسرائيل الإستيطانية

يقوض حل الدولتين

عبرت لوكسمبورج والدنمارك، اليوم الأربعاء، عن رفضهما وقلقهما العميق بشأن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأخير بشأن "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن في تغريدة على "تويتر"، إنه "يوافق على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، بشأن المستوطنات، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه".

وفي تغريدة لوزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، قال إن "بلاده ترفض إعلان إسرائيل الأخير عن الاستيطان، وإن هذه القرارات تزيد من مخاطر تصعيد التوترات وتقوض بشكل واضح الجهود الرامية إلى حل الدولتين".

وفي وقت سابق، أعلنت كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، في بيان مشترك، عن معارضتهم أي تحركات أحادية تفاقم التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الأربعة: “قلقون إزاء إعلان إسرائيل بخصوص المستوطنات”.

وأضاف البيان، عن وزراء خارجية الدول الأربعة: “ نعرب عن معارضتنا لأي تحركات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما أبدى وزراء الخارجية "انزعاجهم الشديد" بشأن إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها المضي قدما في بناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية.

وأشار البيان المشترك، إلى أن هذه السياسة “ستؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض جهود تحقيق حل الدولتين”.