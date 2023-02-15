رغم فضائح الفساد.. وزير دفاع أوكرانيا يكشف عن طلب غريب من زيلينسكي

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، الذي كان مستقبله السياسي محل تكهنات شديدة، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب منه البقاء في منصبه الحالي.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء، قال ريزنيكوف، لدى سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يستمر في منصب وزير الدفاع في الأشهر المقبلة: “نعم، كان قرار الرئيس”.

وأصبح مستقبل ريزنيكوف موضع شك في الأسابيع الأخيرة وسط فضيحة فساد مرتبطة بوزارته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال عضو برلماني كبير من حزب زيلينسكي إنه سيتم استبدال الوزير، لكن ريزنيكوف ظل في منصبه.

وفي مقابلة مع “رويترز”، ناقش ريزنيكوف دورًا مستقبليًا في قيادة معركة قانونية لضمان معاقبة جرائم الحرب الروسية بمجرد انتهاء الصراع.