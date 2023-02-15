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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

افتتاح أكاديمية اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أُوسبو

عمرو الليثي
عمرو الليثي

شهدت مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 حفل إطلاق أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي( أُوسبو). 

اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

وبحضور وكيل وزارة الإعلام السعودي الدكتور خالد الغامدي نيابة عن وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي بصفته رئيس الجمعية العامة لاتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي ، والأمين العام لمنظمه التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه والأمناء المساعدين لمنظمه التعاون الإسلامي و المندوبين الدائمين للدول الإسلامية و الدكتور خالد الغامدي وكيل وزاره الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية، ووجدي على سندي مدير إدارة الإعلام بالمنظمة والسفير علي العشيري أمين المؤتمرات لمنظمه التعاون الاسلامي .

والمهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام   لاتحاد  الاذاعات العربية، والدكتور  جواد متقي الأمين العام لاتحاد  إذاعات آسيا، وتحدث الدكتور عمرو ممدوح الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الذي رحب في كلمته بالحضور و بمنسوبي الهيئات الاعلاميه المشاركين في الدورة التي تحمل عنوان الإعلام الإلكتروني.

مؤكدا أن الأكاديمية تُعد الأولى التي تخدم الدول الأعضاء، البالغ عددها 57 دولة، في تدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى لصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد، وأن باكورة أعمال الأكاديمية سيكون دورة تدريبية تنطلق في يوم تدشين الأكاديمية نفسه، بمشاركة متدربين من 56 دولة عضو في اتحاد .

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