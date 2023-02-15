مفاجأة في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بـ مطروح

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تم الانتهاء من مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي تتم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بعد إجراء التصفيات النهائية بين المدارس الفائزة علي مستوي الإدارات التعليمية.

وأشار شحاته أن وكيل المديرية إسماعيل جاتو تابع فعاليات نهائي مسابقة أوائل الطلاب في ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية وموجه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن فعاليات النهائي انتهت بمفاجأة كبيرة بعد تفوق فريق مدرسة السبوخة الابتدائية بنات التابعة لإدارة سيوة التعليمية وحصولها علي المركز الأول على مستوى المحافظة بعد تفوقها في اللحظات الأخيرة على فريق مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية كذلك حصد فريق مدرسة زاهر جلال ١ الاعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية علي المركز الأول بعد تنافس شريف مع مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات التابعة لإدارة الحمام ومدرسة الضبعة الإعدادية بنات أصحاب المركز الثاني

وهنأ وكيل الوزارة ووكيل المديرية المدارس المتميزة التي صعدت لنهائي المسابقة مؤكداً أن الطلاب حققوا استفادة كبيرة من المشاركة بمراحل المسابقة حتى الوصول للنهائي من خلال التنافس الشريف لتحقيق التميز العلمي وتبصيرهم بجهود الدولة في تحقيق منظومة التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية.

واكد على إيجابيات المشاركة في مسابقة أوائل الطلاب في خلق روح التعاون وصقل وتنمية قدراتهم التحصيلية في المواد الدراسية، بالإضافة إلى حصولهم على معلومات قيمة تخص المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة من أجل خلق حياة كريمة للمواطن وهو ما ساهم بشكل كبير في خلق الوعي الوطني لدى الطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة بالتعاون المثمر مع حزب مستقبل وطن، مشيداً بالنجاح المبهر للمسابقة في كل مراحلها والتي خلقت تنافسا ثقافيا بين الطلاب في جميع الإدارات التعليمية؛ مؤكداً أنها جاءت للنهوض بالعملية التعليمية من أجل إعداد أجيال من الطلاب الفائقين والموهوبين والقادرين على تحمل المسئولية والاعتماد عليهم في المستقبل لبناء مصر الحديثة.