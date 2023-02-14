مطروح... تكثيف المتابعة الميدانية لرصد مسار العملية التعليمية

أكد إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح ضرورة العمل على تكثيف جولات المتابعة الميدانية لرصد وتقويم مسار العملية التعليمية بالمدارس.



جاء ذلك خلال اجتماع وكيل المديرية اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية وأضاف على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها وممارسة الطلاب لها لما تؤديه من دور هام في صقل شخصيتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

وتناول جاتو خلال الاجتماع كذلك النتائج التحليلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول مؤكدا على تدعيم الإيجابيات واتخاذها خطوة نحو معالجة السلبيات التي تم رصدها خلال المرحلة الماضية

وأوضح أن الوزارة أعلنت عن مسابقة مركزية لأفضل مدرسة وأفضل إدارة تعليمية على مستوى كل محافظة وعلي مستوى الجمهورية مضيفاً أن دور التوجيه الفني محوري في تلك المسابقة في متابعة مخرجات التعلم من خلال الوسائل الإيضاحية مع تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للموجهين والطلاب لتحقيق تناسق وتكامل مثمر بين العملية التعليمية والأنشطة التربوية.

وأكد جاتو أنه ستتم وفق تكليفات وزير التربية والتعليم وتنفيذاً لتعليمات وكيل الوزارة تدشين مجموعات الدعم داخل المدارس لتضم أفضل المعلمين في المواد الدراسية الرئيسية وذلك لتحسين المستوى العلمي للطلاب مؤكدًا أن للموجهين العموم دوراً بارزاً في تدعيم تلك المجموعات وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ووفق بنود لائحة تلك المجموعات كما أقرتها الوزارة.

وأضاف كذلك أنه يتعين على فرق متابعة الموجهين بكافة المواد الدراسية والأنشطة التربوية متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة بمختلف مراحل التعليم ومتابعة منظومة التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً خاصة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ومتابعة توفير كافة سبل جذب الطلاب المدارس للاستفادة من العملية التعليمية.

واشار الى ضرورة تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني ومواجهة هذه المخاطر عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية بجانب إعداد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار بالإضافة إلى متابعة التزام المدارس بالاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري.