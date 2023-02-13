رئيس جامعة مطروح يشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار

شارك الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في افتتاح معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومى ١٣و١٤ فبراير ٢٠٢٣، بالعاصمة الإدارية الجديدة .كما شارك في فعاليات اليوم القومي للقمح.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات اليوم والمعرض، وذلك بحضور الوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان وعدد من رؤساء الجامعات ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

أوضح الدكتور مصطفى النجار أن الدولة المصرية تستهدف بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة من خلال رؤية مصر 2030 من خلال البرامج التمويلية المختلفة والشراكات التي تتم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات.

وتشارك جامعة مطروح مع الأكاديمية في هذا الإطار عبر ثلاثة مشاريع ممولة هي: مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، نادي ريادة الأعمال، والحاضنة التكنولوجية "نماء".

وتسير كل هذه المشاريع نحو الفكر الابتكاري وتصنيع التكنولوجيا بعقول وأيادي مصرية، وبناء الشخصية الريادية القادرة على الابتكار ووضع الحلول المناسبة للمشاكل المختلفة.

كما تقوم جامعة مطروح بالبحث عن أصحاب الفكر الابتكاري والريادي من طلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع المحلي ودعمهم ببرامج تدريبية متخصصة وتقديم الدعم والتدريب المستمر والمتابعة لمن لديهم الرغبة والحافز والقدرات المطلوبة.

ويعد معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي شاركت فيه جامعة مطروح من النماذج التصنيعية والأفكار المبتكرة فرصة كبيرة لعرض مخرجات هذه البرامج وتباحث الأفكار والعمل على تطويرها وزيادتها كمًا وكيفًا لوصول هذه المخرجات لصورة تطبيقية سهلة تساهم في حل المشاكل بالمجتمع المحيط وخلق حلول ابتكارية.