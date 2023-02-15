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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صلاح الكموني: إقامة فرع للرقابة على الصادرات والواردات بالغربية

صدى البلد

أعلن الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، افتتاح مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بغرفة الغربية التجارية، بحضور اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتم اختيار مقر غرفة الغربية التجارية، مقرا لفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف “الكموني”، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بالغربية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لخدمة جموع التجار والمصدرين والمستوردين والتيسير عليهم لسرعة إنهاء خدماتهم الخاصة بالهيئة.

وقال رئيس غرفة الغربية التجارية في تصريحات صحفية اليوم، إن افتتاح مقر الرقابة على الصادرات والواردات في الغربية، سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المستثمرين ورجال المال والأعمال والتجار بالمحافظة ومحافظات الدلتا، حيث سيتم من خلال فرع الهيئة بالغرفة التجارية بالغربية استخراج البطاقة الاستيرادية، والبطاقة التصديرية لجميع تجار محافظات الدلتا وليس تجار محافظة الغربية فقط، للتيسير وتسهيل إنجاز جميع المهام التي يحتاجها منتسبي الغرفة بما يعود بالنفع على التجار والمواطنين في وقت واحد.

وأضاف إنه سيتم من خلال غرفة الغربية التجارية تنظيم دورات تدريبية على كيفية استخراج البطاقات الاستيرادية والتصديرية، وكذلك إقامة ندوات توعوية للتجار والمتعاملين مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير والحفاظ على السوق المصرية من دخول سلع رديئة تضر بالاقتصاد المصري وتؤثر على صحة المواطن.

وتابع رئيس غرفة العربية التجارية، إنه تم تجهيز مركز الهيئة بالغرفة بالشكل الجيد وعلى أحدث نظم التكنولوجيا بما يليق باسم وسمعة (الغرفة والهيئة) وبشكل يوفر سبل الراحة والسيولة للمتعاملين وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بما يحافظ على استقرار السوق ويوفر الكميات اللازمة من السلع لعدم التلاعب في الأسعار.

الغرف التجارية محافظة الغربية صادرات الصادرات اتحاد الغرف التجارية السوق المصري

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