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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإخفائهم تابوتاً أثرياً.. السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لـ7 متهمين بقنا

محكمة قنا
محكمة قنا

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة 7 متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم، بتهمة إخفاء تابوت أثري والتنقيب عن الآثار،  بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوى.
 

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ترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر 2022، عندما ألقت أجهزة الأمن بـ قنا ، القبض على ٧ أشخاص، بعد ورود معلومات تفيد تنقيبهم عن الآثار و إخفائهم تابوت أثرى.

ووجهت جهات التحقيق، للمتهمين أمل.ث.م41 سنه، ربة منزل، و أشقائها سيد 52 سنه، ومحمد 50 سنه، عامل، و أحمد 43 سنه، وأحمد.ص.ف 21 سنه سائق توك توك، وسالم.م.س 53 سنه، وصفوت.ف.ج 44 سنه، سباك، تهمة الحفر للتنقيب عن الآثار في منزل الأول للرابع، وحيازة وإخفاء تابوت أثرى عبارة عن مومياء أثرية بقصد التهريب والاتجار.

وأحيلت القضية برقم 11826 لسنة 2022 جنح قنا، و قيدت برقم 2771 لسنة 2022 كلى قنا إلى محكمة الجنايات،  والتي عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم.

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