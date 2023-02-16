عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية شوبر في الغربية يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية شوبر التابعة إلى مركز طنطا فى محافظة الغربية ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

 

وقال محمد سعيد، أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن قرية شوبر بعد مسجد عبد المجيد حمزة أمام منزل العمدة - التابعة إلى مركز طنطا - فى محافظة الغربية ، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، و تضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

 

وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية  ومحافظ الغربية العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر وأثناء الذهاب الى صلاة الفجر.

 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01030780718

txt

يوسف من ذوى الهمم متغيب عن منزله.. وأسرته تعرض مكافأة لمن يجده

txt

عبد الرحمن متغيب عن منزله بالمنيا فى ظروف غامضة ولم يعد حتى الأن

اقرأ أيضا
سكان شارع حسن إبراهيم فى مدينة نصر يشكون انتشار الكلاب الضالة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية انتشار الكلاب الضالة مهاجمة المارة انتشار الكلاب المسعورة القضاء على الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أرمينيا تعلن عن انتهاء وضع اتفاقية السلام مع أذربيجان

كيفك أون لاين.. سقوط عصابة ترويج المخدرات عبر "سناب شات"

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يحول حياتك لسعادة وييسر جميع أمورك

بارتفاع 81.8%.. مصر صدرت أحذية وملابس جلدية بقيمة 10 ملايين دولار 2022

4 صدامات عربية في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

موعد سفر الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 51 مليون دولار.. مفاجأة حول شقة ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

الجدة والحفيد.. حقيقة زواج مليارديرة 76 عاما بشاب 19 سنة.. صور

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

فيديو

أمطار على تلك المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الليلة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

يتابعه الملايين .. شبيه عبد الحليم حافظ يثير الجدل في شبرا| شاهد

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ