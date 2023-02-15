هوس الكائنات الفضائية يعزو أمريكا.. الخيال يتحول لواقع وقلق كبير بين المواطنين

بدأت قبل عشرات السنين عمليات غزو الفضاء الخارجي لفك رموزه وسبر أغواره، وتحول الأمر مع الأيام إلى سباق محموم بين القوى العالمية الكبرى ومنها أمريكا والصين.

وصول كائنات فضائية إلى الأرض

وعاد مع هذا السباق المستعر الهوس الأمريكي بظهور الكائنات الفضائية، وتجدد الحديث عن الأجسام الطائرة التي يتم رصدها في السماء من قبل المواطنين الأمريكين، حيث تأكدت الشكوك ووصلت إلى حد اليقين بعد سقوط مقاتلة من طراز "F-16"، على شكل جسمًا طائرا له شكل ثماني الأضلاع، على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بالتحديد فوق بحيرة هورون.

ولم تعد أسطورة الكائنات الفضائية التي تهبط من السماء لغزو الأرض ومزاحمة البشريين قاصرة على أفلام الخيال العلمي، التي تنتجها هوليوود، بل تملكت من عقول الأمريكيين بقوة بعد الحديث المثار مؤخرا عن الأجسام الغريبة التي تم رصدها في سماء عدد من المناطق الأمريكية وإسقاطها من جانب وزارة الدفاع الأمريكية.

"هل هناك كائنات فضائية أم أنها كذبة دامت لسنوات؟"، تسأولات كثيرة تدور حول ظهور الكائنات الفضائية، ورواية الأجسام الغريبة الطائرة التي حلقت في سماء أمريكا الشمالية، ولم يكشف عن ماهيتها حتى الآن، الأمر الذي أثار التكهنات حول احتمالية وصول تلك الكائنات إلى كوكب الأرض.

وخرج البيت الأبيض بتصريحات نارية أثارت الجدل من جديد حول تلك الظاهرة الشائعة والمنتشرة بسرعة البرق بعد سقوط جسم غريب كان يحلق في سماء ولاية ألاسكا.

ووصفت وزارة الدفاع الأميركية أن الجسم الغريب كان بحجم سيارة صغيرة، واسقطته طائرة مقاتلة من طراز (F -22) على ارتفاع 40 ألف قدم فوق ألاسكا، ولم تكشف الوزارة عن ماهية الجسم الغريب المثير للجدل والذي شكل خطر وتهديد للملاحة البحرية.

وذكر موقع (BBC)، إن الأجسام الغريبة التي ظهرت في سماء أمريكا الشمالية الأسبوع الماضي كالتالي؛

1- جسما غريب فوق ولاية الآسكا في 10 فبراير من الشهر الجاري 2023 .

2- جسم طائر آخر كان يحلق على ارتفاع كبير فوق يوكون التابعة لكندا في 11 فبراير 2023 .

3- مقاتلة أمريكية جسما رابعا يحلق على ارتفاع كبير، قرب بحيرة هورون في 12 فيراير 2023.

وبالرغم من أنه لا يوجد دليل مادي أو محسوس على وجود تلك الكائنات حتى الآن، إلا أنه يوجد ما يسمى بالرماديون وهم نوع من المخلوقات الميثولوجية، والسبب في تسميتهم هو لون بشرتهم الرمادي الذي لا يدوم، ويتحول إلى الأصفر عند شعورهم بالجوع.

القرآن الكريم والكائنات الفضائية

ووسط الجدال المطروح عن وجود كائنات غريبة أو كونها مجرد أساطير خرافية لم يستبعد الجنرال جليندي فانهيرك، قائد منطقة أمريكا الشمالية وجود كائنات فضائية، مشيرا أنها لا تشكل أي تهديد، ورغم ذلك لم يوضح أي شئ عن ماهية تلك الكائنات وفضل ترك التوضيح للاستخبارات الأمريكية.

ولا زال العلم يقف عاجزا أما إثبات كافة ما ورد في القرآن الكريم، وهناك العديد من الإثباتات العلمية التي وردت في القرآن الكريم قبل مئات السنين من اكتشاف هذه الأمور ، و لازلنا حتى الآن بصدد هذه الاكتشافات العلمية.

وثبت مؤخرًا أن هناك دلالات قرآنية واضحة عن أن هناك عوالم مختلفة في هذا الفضاء الواسع الذي يحيط بنا، هذه العوالم تختلف أو تتفق معنا ولكنها موجودة.

وتوجد آيات قرانية ترد على تسأول وجود كائنات فضائيية من عدمه، ومنها؛

الآية 44 من سورة الإسراء هي قوله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً).

والآية 29 من سورة الشورى هي قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ).

والآية 23 من سورة سورة الأنفال هي قةوله تعالى: ( َلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ).

والآية 54 من سورة النهور في قوله تعالى (َاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ).

7 أفلام رعب عن الكائنات الفضائية

سواء كانت حقيقة أم خيال، لا ننكر أن فكرة وجود الكائنات الفضائية، ألهمت العديد من الأعمال السينمائية الأمريكية. وهذه أمثلة لبعض الأعمال عن تلك الكائنات، ومنها:

1The Thing

الفيلم من عام 1982 كتبه بيل لانكستر وأخرجه جون كاربنتر ، وهو مبني على رواية “Who Goes There؟” لجون دبليو كامبل.

الفيلم من عام 1982 كتبه بيل لانكستر وأخرجه جون كاربنتر ، وهو مبني على رواية “Who Goes There؟” لجون دبليو كامبل. 2Predators

تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الذين تم اختطافهم ونقلهم إلى كوكب آخر كمخزون للعبة القبائل المتحاربة التي تقتل الكائنات خارج الأرض.

تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الذين تم اختطافهم ونقلهم إلى كوكب آخر كمخزون للعبة القبائل المتحاربة التي تقتل الكائنات خارج الأرض. 3War of the Worlds

ترصد الرواية الصراع الكارثي بين البشر و “المريخيين” خارج كوكب الأرض ، يعتبر عملًا بارزًا في الخيال العلمي.

ترصد الرواية الصراع الكارثي بين البشر و “المريخيين” خارج كوكب الأرض ، يعتبر عملًا بارزًا في الخيال العلمي. 4The Abyss

يعرض الفيلم فريق إنقاذ أمريكي ينطلق لإنقاذ غواصة من البحر الكاريبي واكتشاف شيء غير متوقع تحت الماء ، إن الخوف من الأماكن المغلقة من البيئة واضح.

يعرض الفيلم فريق إنقاذ أمريكي ينطلق لإنقاذ غواصة من البحر الكاريبي واكتشاف شيء غير متوقع تحت الماء ، إن الخوف من الأماكن المغلقة من البيئة واضح. 5Xenomorph :Alien Series

يرصد الفيلم حكاية واحدًا من أكثر الوحوش المرعبة في جميع أفلام الخيال العلمي ، من دمها الحمضي والصفراء إلى دورة حياتها الدموية.

يرصد الفيلم حكاية واحدًا من أكثر الوحوش المرعبة في جميع أفلام الخيال العلمي ، من دمها الحمضي والصفراء إلى دورة حياتها الدموية. 6Slugs :Slither

ظهور مخلوقات شبيهة بالبزاقات اللزجة من نيزك خارج بلدة صغيرة ، تحدث كميات مثيرة للاشمئزاز وحقيرة من المذابح عندما استولت الطفيليات على جثث بعض سكان المدينة.

ظهور مخلوقات شبيهة بالبزاقات اللزجة من نيزك خارج بلدة صغيرة ، تحدث كميات مثيرة للاشمئزاز وحقيرة من المذابح عندما استولت الطفيليات على جثث بعض سكان المدينة. 7Martians :Mars Attacks

يتراوح هذا من العلماء الذين يحققون في إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض إلى الأشخاص الذين يزعمون أنه تم الاتصال بهم أو اختطافهم أو فحصهم من قبل كائنات فضائية.

وعن حقيقة وجود تلك الكائنات من عدمه قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك بعض البرامج الفضائية التي لم تكتشف بعد، نظرا لأن الفضاء مليئ بالأسرار.

وأشار القاضي إلى أنه حتى يوما هذل لا يوجد دليل قاطع على وجود أي كائنات فضائية غريبة، وأن برامج الفضاء الخاصة بجميع الوكالات الفضائية نفت وجود مثل تلك الكائنات. معقبا: "ولاية واشنطن نفت أيضا وجود أي كائنات فضائية على كوكب الأرض في الفترة الحالية".

وعن سقوط أجسام غريبة على الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح أنها "حروب فضائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين".