بنشوف العجب.. لميس الحديدي: إحنا ناقصين كائنات فضائية يزورونا.. فيديو

سخرت الإعلامية لميس الحديدي من أزمة الأجسام الطائرة التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية قائلة : "إحنا تقريباً عشنا كل حاجة بداية من كورونا ومروراً بأزمات سلاسل الإمداد والحرب الأخيرة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ودلوقتي بنتكلم عن كائنات فضائية .



وواصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:"هي ناقصة كائنات فضائية يزورونا بيتكلموا عن أجسام غير محددة مرة ثمانية الأضلاع وحاجات كده الصراحة إحنا بنشوف العجب بعد البالون الصيني ظهرت حاجات بـ8 أضلاع في سماء أمريكا وكندا.



مكملة : المشكلة بقى أنهم بيقولوا أصل الجسم اللي أسقطوه احتمال يبقى جاي من الفضاء. إحنا الصراحة بنشوف العجب في الزمن ده هي ناقصة كائنات فضائية يزورونا.



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أكدت الاثنين أن "ليس هناك أي مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية" بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الاجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.