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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب الكومي: الحضري كلمني من ساعة وهو في سوريا

الحضري
الحضري

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك اتصالا بينه وبين عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق، قبل ساعات من الآن، وأنه استمع لـ أسباب الذهاب لـ سوريا دون علم اتحاد الكرة.

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وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عصام الحضري، من أساطير حراسة المرمى فى إفريقيا، وأن الحضري حارس ومدرب كبير.

ولفت إلى أن الحضري ذهب لـ تدريب منتخب سوريا، دون علم اتحاد الكرة، ولكن تحدث فقط مع المدير الفنى للمنتخب.

وتابع أن الحضري لم يبلغ اتحاد الكرة، وأن الاتحاد يريد الخير و إعطاء الفرصة للجميع، وأن الاتحاد عاتب على الحضري بعد الذهاب لـ سوريا، وكشف أن الحضري فى سوريا، ونتمنى له التوفيق.

 

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