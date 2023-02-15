وظائف المخ والكلى .. مادة في التونة خطر على الصحة | خبيرة تكشف

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة تناول المرأة الحامل للتونة المعلبة نظرا لاحتوائها على الزئبق.

وقالت نهلة عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الزئبق المتواجد في التونة المعلبة قد يؤثر على نمو مخ الجنين".

وأضافت نهلة عبد الوهاب:" ننصح بالتقليل من تناول التونة المعلبة بسبب نسبة الزئبق المتواجدة فيها والتي تؤثر سلبا على صحة الإنسان".

وتابعت نهلة عبد الوهاب :" يجب ان يتم التقليل من تناول التونة المعلبة بسبب كميات الزئبق المتواجدة فيها، والتي قد تؤدي إلى تقليل وظائف المخ والكلى والتأثير على أعضاء الجسم بشكل سلبي".