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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وظائف المخ والكلى .. مادة في التونة خطر على الصحة | خبيرة تكشف

التونة
التونة

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة تناول المرأة الحامل للتونة المعلبة نظرا لاحتوائها على الزئبق.

 

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وقالت نهلة عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   الزئبق المتواجد في التونة المعلبة  قد يؤثر على نمو مخ الجنين".

وأضافت نهلة عبد الوهاب:"  ننصح بالتقليل من تناول التونة المعلبة بسبب نسبة الزئبق المتواجدة فيها والتي تؤثر سلبا على صحة الإنسان".

وتابعت نهلة عبد الوهاب :"  يجب ان يتم التقليل من تناول التونة المعلبة بسبب كميات الزئبق المتواجدة فيها، والتي قد تؤدي إلى تقليل وظائف المخ والكلى والتأثير على أعضاء الجسم بشكل سلبي".

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