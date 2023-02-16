شارك تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، خبراً حزين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت ..‏ربنا يرحمك ويغفر لك”.

من جانب آخر، وقال عبد الحميد فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "فوز الزمالك على سموحة يمنح اللاعلين الثقة من جديد لأنه كام بأداء مميز للغاية خاصة فى الشوط الأول، واللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وأضاف: "أتمنى أن تكون مباراة سموحة بداية صحيحة لنادي الزمالك فى المباريات المقبلة خاصة وأن اللقاء القادم من المهم أن تفوز وتحصل على الثلاث نقاط أمام المريخ السوداني".