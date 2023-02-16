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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

صدى البلد

شارك تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، خبراً حزين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت ..‏ربنا يرحمك ويغفر لك”.

من جانب آخر، وقال عبد الحميد فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "فوز الزمالك على سموحة يمنح اللاعلين الثقة من جديد لأنه كام بأداء مميز للغاية خاصة فى الشوط الأول، واللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وأضاف: "أتمنى أن تكون مباراة سموحة بداية صحيحة لنادي الزمالك فى المباريات المقبلة خاصة وأن اللقاء القادم من المهم أن تفوز وتحصل على الثلاث نقاط أمام المريخ السوداني".

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IMG-20230216-WA0005
قناة أون سبورت تامر عبد الحميد

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