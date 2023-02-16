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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادي المصري ينعى مراسل أون سبورت محمد غندر| شاهد

صدى البلد

نعى نادي المصري، ومجلس إدارته، مراسل أون سبورت محمد غندر، الذي توفي صباح اليوم. 

وكتب النعي عبر حساب النادي على فيسبوك: “مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ينعى بخالص الحزن والأسى، وفاة ابن بورسعيد، الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذي ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة”. 

وجاء فيه ايضاً: “والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

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