مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

عرضت القناة الأولي تقرير فيديو عن أبرز الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، وجاء منها، أن مسئولي الأهلي أبلغوا كولر المدير الفنى لـ النادي الأهلي أنهم يكثفون مفاوضاتهم مع جاكسون موليكا من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

صفقة موليكا بـ 4 مليون دولار

وجاء ايضًا أن الانتقال سيكون فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه هو الخيار رقم 1 لتدعيم خط الهجوم بالنادي الأهلي، وأن العمل على هذا الملف مستمر من الوقت الحالي.

وفى نفس السياق أكد الإعلامي شريف جمعة، أن النادي الأهلي يحتاج لـ مهاجم، وأن الأهلى يفتح الباب أمام موليكا بـ مقابل 4 ملايين دولار، أى بـ 120 مليون جنيه مصري.

وكشف أن وكيل اللاعب جلس مع النادي الأهلي، وأنهى جميع الإجراءات، لضم اللاعب، وأن هذا السعر ليس غاليًا.