عروض أوروبية.. تفاصيل موقف إليو ديانج من الرحيل عن الأهلي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي أثبت كفاءة كبيرة، ومن أبرز العناصر المميزة في صفوف الفريق الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هذا هو الموسم الأخير لديانج بنسبة 95% مع الأهلي، واللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية، ولن يقل سعره عن 5 مليون دولار".

تعاقد الاهلي مع مروان عطية

وأضاف: "الأهلي تعاقد مع مروان عطية وقندوسي في وجود حمدي فتحي والسولية وكوكا، وسيعود كريم نيدفيد من الموسم المقبل لتدعيم الوسط".

وواصل: "الأهلي قام بضم أكثر من لاعب في الوسط، وهناك عروض بالفعل وصلت للأهلي من اسبانيا وايطاليا وهولندا لضم ديانج، ويتم دراستها جيدًا، ومن المتوقع بيع اللاعب في نهاية الموسم".

وأتم: "ديانج حصل على وعد بالموافقة على احترافه أوروبيًا بعد نهاية الموسم الحالي".