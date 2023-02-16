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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق جهاد جريشة على بيان سموحة ضد إبراهيم نور الدين.. فيديو

صدى البلد

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن نادي سموحة تقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة يطلب فيه عدم إدارة الحكم إبراهيم نور الدين  أى  مباراة لفريق سموحة في البطولات المحلية.


وأضاف جهاد جريشة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، «من الصعب اختيار النادي الحكم الذي يريده لإدارة مباراته، ولكن يحق للنادي الاعتراض على حكم معين عن طريق للجنة الحكام واتحاد الكرة».

تابع:" الطبيعي من غير طلب سموحة لن يحدث أن لجنة الحكام سواء الحالية أو المقبلة يمنح حكم إدارة مباراة وهناك مشكلة لهذا الحكم مع النادي".

أشار:" صعب جدًا أن يختار نادي حكم معين لإدارة مبارياته، لكن من الممكن المطالبة بعدم تحكيم حكم معين، وهذا شئ وارد في حال وجود مشاكل بين الطرفين، وهذا يحدث بشكل تلقائي من لجنة الحكام بدون طلب".

ورد جهاد جريشة، على مسألة السماح بسماع الحديث بين الحكم وغرفة الفار الذي كان متبعًا في عهد كلاتنبرج، قائلًا:" هى سياسية لجنة في الأساس، كلاتنبرج كان يتبع هذا النهج كنوع من أنواع الشفافية، لكن بعد رحيله أصبح هذا الوضع غير موجود، واللجنة الحالية لا تعلم ما إذا كانت ستستمر أم لا؟ لكن هناك تطورات إيجابية بعد رحيل كلاتنبرج".

شدد جهاد جريشة:" أنني داعم لأي شئ موجود لنجاح التحكيم المصري، كلاتنبرج عندما كان موجودًا لم يكن النجاح له فقط، إنما المتواجدين معه هم سبب نجاحه، وأي شخص جديد لا يعلم شئ عن التحكيم المصري ويحتاج لمن حوله من أجل النجاح".

وطالب جريشة، من الجميع التكاتف لدعم لجنة الحكام والرئيس الجديد للجنة، مؤكداً دعمه للحكم المصري في إدارة رئاسة لجنة الحكام بدلاً من الأجنبي، مضيفاً أن اتحاد الكرة وافق على تعين حكم أجنبي لرئاسة اللجنة خلفاً للإنجليزي كلاتنبرج، ويجب الجميع التعاون معه حتى يعود الحكم المصري لمكانته المعروفة.

 

اتحاد الكرة سموحة صدى البلد لجنة الحكام نادي سموحة قناة صدي البلد إبراهيم نور الدين

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