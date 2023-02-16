ميدو يكشف كواليس اختيار الفرق المصرية للمشاركة في البطولة العربية

كشف أحمد حسام (ميدو) عن كواليس اختيار الفرق المصرية للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك ضمن المشاركة بوصفه بطل الدوري المصري في موسم 2021 – 2022.

الاهلي مرشح بقوة



وأشار إلى أن الأهلي مرشح بقوة للحصول على دعوة رسمية من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم.



وأوضح أنه ربما يتم دعوة فريق مصري آخر من جانب الاتحاد العربي مؤكداً أن هناك فريق من الأربعة الأوائل بالدوري الممتاز في الموسم الماضي سيشارك في الأدوار التمهيدية.

