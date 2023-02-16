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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف كواليس اختيار الفرق المصرية للمشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

 

كشف أحمد حسام (ميدو) عن كواليس اختيار الفرق المصرية للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية.


وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك ضمن المشاركة بوصفه بطل الدوري المصري في موسم 2021 – 2022.

الاهلي مرشح بقوة
 

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وأشار إلى أن الأهلي مرشح بقوة للحصول على دعوة رسمية من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم.


وأوضح أنه ربما يتم دعوة فريق مصري آخر من جانب الاتحاد العربي مؤكداً أن هناك فريق من الأربعة الأوائل بالدوري الممتاز في الموسم الماضي سيشارك في الأدوار التمهيدية.
 

الأهلى الدوري المصري الزمالك الدوري الدوري الممتاز المملكة العربية السعودية

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