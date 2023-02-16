الوادي الجديد تتسلم 214 بطاقة تموينية جديدة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد ، عن وصول ٢١٤ بطاقة تموين ذكية جديدة متمثلة في (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس محمد رجب، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد،أن تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وقد جرى التشديد والتنبيه على جميع مسؤولى التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتسليمها المنتفعين.

وأكد رجب ، تسليم 214 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف) للإدارات التموينية، بواقع 11 بطاقة لمركز بلاط،و 12 بطاقات لمركز باريس، 29 بطاقة لمركز الفرافرة، 65 بطاقة لمركز الداخلة، 97 بطاقة لمركز الخارجة, مناشدا المواطنين أن يجري التسليم لصاحب البطاقة من خلال الرقم القومي الخاص به.