الإمارات تدشن مبادرات إنسانية لمنكوبي الزلازل في سوريا و تركيا

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم تدشين مبادرات إنسانية وتنموية في المناطق التي تعرضت للزلزال في سوريا و تركيا.

وأشار المزروعي إلى أن تلك المبادرات تأتي طبقا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك بتقديم 50 مليون دولار إضافية لإغاثة المتضررين من زلزال في سوريا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهلال لأحمر:“الإمارات كانت من أوائل الدول التي استشعرت مسؤوليتها تجاه ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا، وتحركت بتوجيهات من القيادة الرشيدة منذ اللحظات الأولى للكارثة، وسخرت إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية وحشدت كوادرها التطوعية ومنظماتها الإنسانية لإحداث الفرق المطلوب في جهود الإغاثة الدولية، والحد من تداعيات الكارثة على المتضررين”.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، امس الأربعاء، بمواصلة المساعدات إلي متضرري الزلزال في سوريا، مضيفة أن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا.



ومن المقرر أن يخصص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.



وبعد أن وجه رئيس الإمارات بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل في سوريا، بالإضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى تركيا.



وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، حيث سيرت الدولة 70 طائرة إلى سوريا وتركيا حتى الآن.

