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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

البروفة الختامية لمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

مهرجان اسوان الدولي
مهرجان اسوان الدولي

أدت الفرق المشاركة بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون بروفاتها الختامية استعدادًا لحفل افتتاح المهرجان الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالي، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار "الهيئة العامة للتنشيط السياحي"، ويأتي بالتزامن مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

 

واستقبل مسرح "فوزي فوزي" بكورنيش أسوان البروفات والتحضيرات الختامية لفقرات الفرق الدولية والمصرية لحفل افتتاح المهرجان الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي "رئيس المهرجان"، وذلك بمجموعة من الرقصات والفقرات المعبرة عن التراث الشعبي لكل منها.

 

يشارك في المهرجان هذا العام 11 فرقة فنون شعبية مصرية وهي: "مطروح، العريش، سوهاج، الحرية، قنا، بورسعيد، الشرقية، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، توشكى"، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الإدارة العامة الفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، بالإضافة إلى 10 فرق دولية: "سيرلانكا Ranranga Dance Academy"، "بولندا Mazurian Song and Dance Ensemble"، "رومانيا "HAppy kids، "كوريا الجنوبية sol- AN "Jindo BUK NoRI، "المكسيك COMPANIA INTERNACIONAL DE "DANZA، "سلوفاكيا folklore "Ensemble URPIN، "إندونسيا IOV "Indonesia Youth Section، "اليونان  "USA ALEXAKI، بالإضافة إلى فرقتي الفلوجة الفلسطينية، السودان.

 

تقام العروض فى 14 موقعا بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وهي: مسرح فوزي فوزي الذي سيشهد عرض الافتتاح، وقصور ثقافة: "كركر، كوم أمبو، حسن فخر الدين، توشكى، دهميت، الرديسية، السباعية، وبيت ثقافة كلابشة، ومكتبة دراو، إضافة إلى جمعية منشية النوبة، جمعية الشيخ صالح، نادي أسوان، نادي كهرباء صحاري. حيث يشهد عروضها أهالي أسوان وزائروها من الدول العربية والأجنبية، عبر كرنفال للفنون الشعبية يمثل تراث الدول المشاركة سعيًا لإحداث التمازج الحضاري بينهم، ثم تنتقل الفرق إلى مدينة أبي سمبل لتقديم عروضها الفنية أمام معبدها الشهير وساحة السوق بالمدينة.

للثقافة والفنون مهرجان أسوان الدولي العاشر نيفين الكيلانى وزير الثقافة أشرف عطية محافظ أسوان هشام عطوة

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