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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم لجائزة اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2023

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فتح باب التقدم لجائزة اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2023، والتي أُنشئت عام 2015، مشيرًا إلى أن الهدف من الجائزة هو تطوير التعليم، ومكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تهتم بأنشطة التعليم في إطار برنامج العمل العالمي حول البيئة والتنمية المستدامة.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن هذه الجائزة يتم تمويلها من قبل حكومة اليابان، مؤكدًا ضرورة تقديم الترشيحات من قبل اللجان الوطنية بحد أقصى ثلاثة ترشيحات فقط، ولا تقبل  الترشيحات الذاتية.

وأضاف المشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو أن منح هذه الجائزة يتم مرة واحدة كل سنتين، ويكون اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم دولية مستقلة مكونة من خمسة خبراء، حيث تبلغ قيمة الجائزة (50) ألف دولار لكل فائز.

وأوضح الدكتور سمير حمزة أنه يشترط في المشروع المُقدم لنيل هذه الجائزة ما يلى:

- أن يمارس المشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) كتعليم تحويلي لدعم التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى التغيير الفردي والاجتماعي.

- تمكين المتعلمين من إحداث تغييرات بهدف بناء عالم أكثر عدلًا وسلمًا واستدامة.

- معالجة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، الاقتصاد، البيئة) بطريقة متكاملة.

 - أن يضع المشروع نهجًا مبتكرًا للتعليم من أجل التنمية المستدامة.

  - أن يكون المشروع قائم منذ أربع سنوات على الأقل، وقابل للتكرار والتطوير.

 - أن يكون المشروع مساهمًا في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار عمل  التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

كما ينبغي على الراغبين في الترشح للجائزة استيفاء استمارة التقدم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية والمتاحة على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/en/articles/call-nominations-unesco-japan-prize-education-sustainable-development-2023?hub=67571

 في موعد غايته 10 أبريل 2023، وموافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بها على البريد الإلكتروني التالي حتى تتمكن اللجنة من إرسالها إلى القسم المختص بالمنظمة قبل الموعد المحدد:

 [email protected]

[email protected]

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