غرفة القاهرة توقع بروتوكولا جديدا للتأمين على الممتلكات والحياة الشخصية

وقّعت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكول تعاون مشتركا مع شركتي فورى للوساطة التأمينية وشركة جى آى جى للتأمين "مصر" للتعاون في تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر لمنتسبي غرفة القاهرة من تجار وصناع ومستثمرين ومؤديّ خدمات ، وتقديم خدمة تأمينية متميزة من هاتين الشركتين في مجال التأمين على الممتلكات والحياة الشخصية.

ويتضمن البروتوكول التغطيات التأمينية من حيث محتوى التأمين و المحلات التجارية والبضائع والمباني والمخازن طبقًا لنوع النشاط المتعاقد عليه – خطر الحريق ، السرقة بالإكراه (السطو) – الأخطار الطبيعية ( الزلازل – العواصف – السيول – البراكين) – خطر فيضان خزانات المياه واندفاع المياه المفاجئ – خطر اصطدام المركبات – خطر اصطدام الطائرات أو سقوط أشياء منها – خطر انفجار مواسير مياه شبكة الرشاشات التلقائية أو أحد رؤوسها أو تسرب المياه منها – تغطية أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية، بإجمالي قيمة الوثيقة 240 جنيهًا سنويًا (20 جنيهًا شهريًا) ، التغطية التأمينية تصل إلى ثمانين ألف جنيه "80000 جنيه " ويستحق المؤمن عليه مبلغ التغطية بالكامل حال حدوث ضرر أثناء الشهر المُسدد عنه القسط ، ويمكن مضاعفة التغطية بمضاعفة قيمة الاشتراك.

كما يتضمن البروتوكول، التأمين على الحوادث الشخصية ويشمل التأمين على التاجر والعاملين لديه ضد العجز الكلي مبلغ التغطية 75000 جنيه – عجز جزئي طبقًا لجدول النسب – مصاريف علاج 5000 جنيه – مصاريف جنازة 1000 جنيه – الوفاة نتيجة حادث وإجمالي قيمة الوثيقة 120 جنيهًا سنويًا (10 جنيهات شهريًا) ، التغطية التأمينية 75000 جنيه ، ويستحق المؤمن عليه مبلغ التغطية بالكامل حال حدوث ضرر أثناء الشهر المُسدد عنه القسط ، ويمكن مضاعفة التغطية بمضاعفة قيمة الاشتراك).

وقال المهندس إبراهيم العربي إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الغرفة لتقديم مزيد من الخدمات المتميزة لمنتسبينا بغرفة القاهرة ، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديث.

ودعا "العربي" منتسبي الغرفة إلى أهمية الاستفادة من وثيقة التأمين على الممتلكات والحياة الشخصية والبروتوكول الذي تم توقيعه لدعم كافة الأنشطة مشيرًا إلى وجود شركتي فورى و جى آى جي" بمقر الغرفة لتقديم الخدمات التأمينية للتجار طبقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه.

وأكّد أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذى تم تنفيذه بالغرفة ، ودخل عامه الحادي عشر مع مطلع عام 2023 الجاري ويلاقى نجاحًا كبيرًا بين التجار، ونسعى إلى تطويره بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة للمجتمع التجاري.