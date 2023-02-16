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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورش عمل|بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار

بروتوكول التعاون
بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار

بدأت يوما الاثنين والثلاثاء الماضيين أولى خطوات تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين كلية الحقوق جامعة عين شمس، ومركز دعم اتخاذ القرار بمحلس الوزراء، برعاية الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والوكلاء، حيث تسلم طلاب دبلومات الدراسات العليا بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم كلمات المرور التى تسمح لهم بالدخول على البوابة التشريعية للمركز، والاستفادة من الخدمات التى تقدمها.

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ولهذا الغرض، عقدت خلال اليومين ورشة عمل للتعريف بالخدمات التي تقدمها البوابة، ومجالات الاستفادة منها، وتضمنت الورشة أيضا تدريبا عمليا على الدخول على البوابة وآليات الاستفادة من خدماتها.

بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار
بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار
بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار1
بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار1
بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار2
بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار2
تفعيل بروتوكول التعاون كلية الحقوق جامعة عين شمس مركز دعم اتخاذ القرار محلس الوزراء الدكتور محمد صافي Jobs Education

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