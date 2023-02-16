ورش عمل|بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين حقوق عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار

بدأت يوما الاثنين والثلاثاء الماضيين أولى خطوات تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين كلية الحقوق جامعة عين شمس، ومركز دعم اتخاذ القرار بمحلس الوزراء، برعاية الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والوكلاء، حيث تسلم طلاب دبلومات الدراسات العليا بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم كلمات المرور التى تسمح لهم بالدخول على البوابة التشريعية للمركز، والاستفادة من الخدمات التى تقدمها.

ولهذا الغرض، عقدت خلال اليومين ورشة عمل للتعريف بالخدمات التي تقدمها البوابة، ومجالات الاستفادة منها، وتضمنت الورشة أيضا تدريبا عمليا على الدخول على البوابة وآليات الاستفادة من خدماتها.