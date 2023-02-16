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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

23 فبراير الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

الملتقى العلمى الثاني
الملتقى العلمى الثاني لخريجي كلية طب الأسنان جامعة عين شمس

تنظم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الملتقى العلمي الثاني لخريجي الكلية ،تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ، والدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والطبيبة أميرة النجار مدير وحدة متابعة الخريجين.

 وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بحرم الكلية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

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و يهدف اليوم إلى التواصل العلمي الدائم بين أساتذة الكلية وخريجيها للوصول لكل ما هو جديد فى مجال طب الأسنان بما يعود بالنفع على المجتمع .

للتسجيل برجاء  مليء الاستماره الالكترونية
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bKePPgLOkkCxX8hkgKT71oe8CQL4e8JJmCQ2hZ_GwkFUMTVaQUtLWjNNUUlYVEhFWktDVFdHWUs5Vi4u

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