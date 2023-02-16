تايوان تعلن عن العثور على بقايا منطاد صيني جديد

أعلن الجيش التايواني اليوم الخميس، العثور على بقايا منطاد محتمل أنه صيني لرصد حالة الطقس في جزيرة نائية ذات موقع استراتيجي بالقرب من الساحل الصيني، وذلك وسط النزاع الأخير بين الصين والولايات المتحدة بشأن منطاد التجسس.

واشتكت تايوان، من المضايقات المتزايدة من قبل القوات المسلحة في بكين على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة التي تحلق بالقرب من الجزيرة والطائرات بدون طيار التي تحلق فوق الجزر البحرية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال الجيش التايواني أنه تمت ملاحظة جسم غير معروف يسقط من السماء في جزيرة دونجين، وهي جزء من أرخبيل ماتسو الخاضع لسيطرة تايوان قبالة سواحل فوتشو الصينية، ثم عثرت على بقايا بالون في ميدان للرماية.

وأفاد الجيش التايواني في بيان قصير بأن التحقيق الأولي حدد أن بقايا المنطاد كانت لأداة رصد للأرصاد الجوية جمعتها الإدارات المعنية لمزيد من التقييم.

تقع دونجين على قمة مضيق تايوان على ممر مهم لأي قوات صينية متجهة جنوبا من مقاطعة تشجيانغ الشرقية إذا هاجمت تايوان ، والجزيرة محمية بشكل جيد.

يذكر أن الصين نشرت طائرات بدون طيار للتحليق بمحيط الجزر التي تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني في أغسطس الماضي عندما نظمت بكين مناورات حربية بالقرب من تايوان ، والتي انتهت فقط بعد أن أسقطت القوات التايوانية واحدة.