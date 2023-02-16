جامعة برج العرب التكنولوجية: بحث توفير وسائل نقل للطلاب لمختلف المحافظات

استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية المهندس السيد أحمد همام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ويأتي ذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك التعاون المستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتوسع في مجال التعليم التكنولوجي والتدريب وتنمية الموارد البشرية والتي تساهم برامج الجامعة في تطوير التعليم بمستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية لمساعدة الدولة علي مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة علي دفع عجلة التنمية بخطي متسارعة لملاحقة التطور المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات العمل ومبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف الي دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي .

كما أشاد رئيس الجامعة، بالمجهود المبذول من قبل جهاز برج العرب الجديدة في أعمال تطوير ورعاية المناطق داخل مدينة برج العرب.

وفي إطار أهداف الجامعة للتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية وكافة الجهات والهيئات بحثت الجامعة سبل التعاون مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة من خلال توفير وسائل نقل لطلاب الجامعة لمختلف المحافظات والأقاليم بالإضافة الي المزيد من الاهتمام بتمهيد الطرق والبنية التحتية أمام الجامعة، و علي أن يكون جهاز برج العرب هو همزة الوصل بين الجامعة وكافة المصانع بالمناطق الصناعية بمدينة برج العرب، كما تناول الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى.

حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والمهندس محمود لطفي زغلول نائب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة والأستاذ مصطفي السيد مدير العلاقات العامة والإعلام ومنسق عام الجهاز والأستاذ سعيد الزناتي مدير أمن الجهاز والأستاذ إسلام الشمسي مسؤول العلاقات العامة بالجامعة والأستاذ محمد شبل المتحدث الرسمي والمسؤول الإعلامي بالجامعة والعميد سمير الملاح مدير أمن الجامعة.