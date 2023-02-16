انتقاد صادم لروسيا .. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الحرب

انتقد رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، البيروقراطية الثقيلة لوزارة الدفاع الروسية للتقدم الذي طال أمده الذي تحرزه القوات الروسية في منطقة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا.

وقال بريجوزين، عبر “تلجرام”، إن “التقدم لا يسير بالسرعة التي نتمناها. أعتقد أن باخموت كان سيؤخذ قبل حلول العام الجديد، لولا بيروقراطيتنا العسكرية الوحشية، دعنا نقول، وليس من أجل المتحدثين الذين يتم وضعهم في عجلة من أمرهم يوميًا”.

وفي وقت سابق، قال بريجوزين، “أعتقد أنه سيكون مارس أو أبريل. تعتبر معركة باخموت واحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها حربًا على نطاق واسع في روسيا منذ ما يقرب من عام في أوكرانيا”.

ولعبت مجموعة فاجنر، دورًا رائدًا في بعض العمليات الروسية في شرق أوكرانيا، ووسعت صفوفها من خلال تجنيد المدانين من السجون الروسية وهي معروفة بتكتيكاتها العنيفة والوحشية.

ويدعى بريجوزين أن مجموعته حققت مكاسب كبيرة بشكل مستقل عن الجيش الروسي الرسمي، الأمر الذي خلق توترًا بين فاجنر ووزارة الدفاع الروسية.