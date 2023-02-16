عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج المنشد مصطفى الشافعي يتألق في مدح النبي.. فيديو

المنشد مصطفى الشافعي
المنشد مصطفى الشافعي

أحيا المنشد مصطفى الشافعي، حفلاً بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج ، وقدم العديد من الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومصطفى الشافعي، مُنشد ومُلحن حصل على مراكز في عدة مسابقات من ضمنها منشد الشارقة وإبداع ومهرجان الموسيقى العربية،كما أنه صوليست في الهيئة العامة لقصور الثقافة وعضو مؤسس لفرقة وصلة سماع للإنشاد الديني والصوفي.

أقيم الحفل في مركز إبداع بيت السحيمي في شارع المُعز بحي الجمالية "سيدنا الحُسين"بواسطة عدد كبير من الفنانين ، عازف العود أسامة فايز،عازف الناي عبدالرحمن غانم،إيقاع كريم حسان، عمر القط ،أحمد السيد عازف كيبورد، عازفة بيز جيتار ريهام زيدان،فوكال عبدالله عز عبدالرحمن عرنوس.

الإسراء والمعراج ذكرى الإسراء والمعراج الإبتهالات الدينية الهيئة العامة لقصور الثقافة مركز ابداع بيت السحيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

زلزال قوي يضرب سوريا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

خروج مواطني سوريا إلى الشوارع خوفا من الزلزال.. فيديو

انهيار مبنى في ريف حلب جراء الزلزال الجديد ووجود عالقين تحت الأنقاض

إبراهيم عيسى: الإخوان بطل الفتنة الطائفية بكل العصور

مسألة وقت.. مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك الجدد.. فيديو

النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023 .. و4 كلمات للتحصين في الجمعة الأخيرة من رجب

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. أكلات ومشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الأسماك التهمت الجثث.. مشاهد مؤثرة من الفيديو الوحيد لسفينة تيتانيك

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

العين حق.. صدمة بوفاة رضيع بعد نشر صورته على فيسبوك بيومين

فيديو

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

ملايين بيشوفوه.. شبيه عبدالحليم حافظ يثير الجدل في شبرا “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ