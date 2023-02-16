احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج المنشد مصطفى الشافعي يتألق في مدح النبي.. فيديو

أحيا المنشد مصطفى الشافعي، حفلاً بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج ، وقدم العديد من الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومصطفى الشافعي، مُنشد ومُلحن حصل على مراكز في عدة مسابقات من ضمنها منشد الشارقة وإبداع ومهرجان الموسيقى العربية،كما أنه صوليست في الهيئة العامة لقصور الثقافة وعضو مؤسس لفرقة وصلة سماع للإنشاد الديني والصوفي.

أقيم الحفل في مركز إبداع بيت السحيمي في شارع المُعز بحي الجمالية "سيدنا الحُسين"بواسطة عدد كبير من الفنانين ، عازف العود أسامة فايز،عازف الناي عبدالرحمن غانم،إيقاع كريم حسان، عمر القط ،أحمد السيد عازف كيبورد، عازفة بيز جيتار ريهام زيدان،فوكال عبدالله عز عبدالرحمن عرنوس.