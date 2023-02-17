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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

أعلن مركز الدراسات القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول دورات مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية اللازمة للتسجيل فى قائمة خبراء المركز.

و يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سالي سمير مدير المركز ، ينظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس البرنامج التدريبى “إعداد وتأهيل محامى متخصص فى منازعات الشركات”.

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مستشفيات جامعة عين شمس تحصل على المركز الأول في تطبيق معايير مكافحة العدوى

١- ماهية الشركات وتأسيسها من ١٩/٢/٢٠٢٣ الى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٢- آلية فض منازعات الشركات مع العمال و الغير من ٥/٣/٢٠٢٣ إلى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٣- البورصة و سوق رأس المال من ١٩/٣/٢٠٢٣ إلى ٢٢/٣/٢٠٢٣بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٤- الاندماج و الاستحواذ و المعاملة الضريبية من ٧/٥/٢٠٢٣ إلى ١٠/٥/٢٠٣٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٥- محامى الشركات و المعاملة الضريبية من ٢/٧/٢٠٢٣ إلى ٥/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٦- الجمارك والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية من ١٤/٧/٢٠٢٣ إلى ١٩/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

مركز الدراسات القانونية والاقتصادية

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