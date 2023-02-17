موعد انطلاق دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس

أعلن مركز الدراسات القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول دورات مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية اللازمة للتسجيل فى قائمة خبراء المركز.

و يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سالي سمير مدير المركز ، ينظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس البرنامج التدريبى “إعداد وتأهيل محامى متخصص فى منازعات الشركات”.

١- ماهية الشركات وتأسيسها من ١٩/٢/٢٠٢٣ الى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٢- آلية فض منازعات الشركات مع العمال و الغير من ٥/٣/٢٠٢٣ إلى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٣- البورصة و سوق رأس المال من ١٩/٣/٢٠٢٣ إلى ٢٢/٣/٢٠٢٣بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٤- الاندماج و الاستحواذ و المعاملة الضريبية من ٧/٥/٢٠٢٣ إلى ١٠/٥/٢٠٣٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٥- محامى الشركات و المعاملة الضريبية من ٢/٧/٢٠٢٣ إلى ٥/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٦- الجمارك والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية من ١٤/٧/٢٠٢٣ إلى ١٩/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.